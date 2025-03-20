Несколько дней назад влиятельная немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) опубликовала материал, что у Каи Каллас, занимающей пост верховного представителя ЕС по внешней политике, дела идут неважно: она якобы вызвала раздражение у многих южных стран Евросоюза, а ее инициативы сталкиваются с препятствиями. Конечно, нашлись и те, кто поспешил позлорадствовать и у нас, где любое действие Каллас мгновенно подвергается критике.

Однако, если оставить в стороне внутриполитическую неприязнь, стоит рассмотреть статью FAZ и под другим углом. Во-первых, возникает вопрос - почему вообще необходимо подводить итоги деятельности Каллас именно сейчас? Она занимает свой пост всего несколько месяцев и еще только осваивается в новой роли.

Вспомним, что к предшественнику Каллас, Жозепу Боррелю, сомнения в его компетентности возникли еще до того, как он стал верховным представителем ЕС по внешней политике. К примеру, ему припоминали период, когда он занимал пост министра иностранных дел Испании: тогда в 2018 году российский корабль получил разрешение на остановку в испанском анклаве Сеута в обмен на поддержку Москвы в каталонском вопросе.