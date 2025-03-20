Верховный представитель Европейского союза по внешней политике своей антироссийской деятельностью успела разозлить многих в Европе, и именно здесь стоит искать причины критических статей о ней, считает редактор мнений Эркки Баховски.
Несколько дней назад влиятельная немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) опубликовала материал, что у Каи Каллас, занимающей пост верховного представителя ЕС по внешней политике, дела идут неважно: она якобы вызвала раздражение у многих южных стран Евросоюза, а ее инициативы сталкиваются с препятствиями. Конечно, нашлись и те, кто поспешил позлорадствовать и у нас, где любое действие Каллас мгновенно подвергается критике.
Однако, если оставить в стороне внутриполитическую неприязнь, стоит рассмотреть статью FAZ и под другим углом. Во-первых, возникает вопрос - почему вообще необходимо подводить итоги деятельности Каллас именно сейчас? Она занимает свой пост всего несколько месяцев и еще только осваивается в новой роли.
Вспомним, что к предшественнику Каллас, Жозепу Боррелю, сомнения в его компетентности возникли еще до того, как он стал верховным представителем ЕС по внешней политике. К примеру, ему припоминали период, когда он занимал пост министра иностранных дел Испании: тогда в 2018 году российский корабль получил разрешение на остановку в испанском анклаве Сеута в обмен на поддержку Москвы в каталонском вопросе.
Тем не менее, Боррель занял пост верховного представителя ЕС по внешней политике, и последующие события вряд ли можно назвать самой яркой главой в истории европейской дипломатии: достаточно вспомнить его катастрофическую совместную пресс-конференцию с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве в 2021 году.
На этом фоне претензии к Каллас выглядят надуманными. Но если копнуть глубже, то причина публикации FAZ может крыться в российском факторе. В Европе по-прежнему сильны силы, заинтересованные в восстановлении хороших отношений с Москвой, особенно в Германии, где до полномасштабного вторжения России в Украину поддерживали тесные связи с Кремлем. Прекращение поставок российского газа и нефти привело к экономическим трудностям для Германии, поэтому логично, что кто-то хотел бы вернуть прежние отношения.
Кроме того, новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что необходимо восстановить нормальные отношения с Россией. В свое время Каллас также рассматривалась как кандидат на пост главы НАТО, но ее излишнюю, с точки зрения некоторых кругов, антироссийскую позицию называли причиной, по которой ее кандидатура могла не подойти. В этом плане Рютте выглядел более предпочтительным.
Очевидно, что жесткая антироссийская линия Каллас многим мешает, особенно в преддверии возможного мирного соглашения по Украине и потенциального возобновления контактов с Москвой. Именно поэтому FAZ понадобилось «раскрутить» историю о ее неудачах. Однако действительно ли у Каллас все так плохо? В начале этой недели она вместе с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми опубликовала совместную статью в Politico. Разве британцы стали бы сотрудничать с человеком, который не справляется со своими обязанностями?