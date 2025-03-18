«Эстонка хочет, чтобы государства-члены ЕС значительно увеличили свою военную помощь Украине. Однако некоторые противятся этому, что подрывает ее авторитет. Кроме того, Каллас почти ничего не удалось достичь», - пишет в большой статье о бывшем премьере Эстонии Frankfurter Allgemeine Zeitung.

FAZ утверждает, что так называемому «плану Каллас», который предполагает значительное увеличение военной помощи ЕС Киеву, сопротивляется не только Венгрия, но и Франция, Италия и Испания.

«Эти страны категорически против того, чтобы увеличить свой вклад. На данный момент их общий вклад меньше, чем у Дании», - отмечает немецкая газета.

Издание отмечает, что эту ситуацию можно было бы назвать проблемой Парижа, Рима и Мадрида, но «с тех пор как Каллас взяла на себя инициативу, сразу перед третьей годовщиной российской агрессии против Украины, это стало ее проблемой».

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FAZ напоминает, что изначально эту инициативу продвигал предшественник Каллас Жозеп Боррель, а экс-премьер Эстонии сначала сняла вопрос с повестки, а затем неожиданно вернула его после Мюнхенской конференции по безопасности.

«Ей следовало лучше подготовить это», - говорят источники газеты, указывая на страны, к которым был близок Боррель.

В первые недели работы на посту главы европейской дипломатии Кая Каллас уволила ведущих сотрудников Европейской службы внешних связей (EEAS) из Италии и Испании.