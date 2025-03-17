​На сегодняшнем заседании Совета министров иностранных дел ЕС готовится пакет финансовой поддержки для Украины в размере не менее 20 миллиардов евро, написал утром в понедельник глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Мы не позволим втянуть себя в это, мы не позволим, чтобы деньги венгерских налогоплательщиков шли на финансирование поставок оружия в Украину. Вместо этого мы поддерживаем мирные переговоры», - 17 марта написал в Facebook член команды Виктора Орбана.

Сийярто одновременно похвалил усилия президента США.

«Благодаря президенту Трампу надежда на мир за последние три года никогда не была ближе, чем сейчас, поэтому намерение Брюсселя сделать мирные переговоры невозможными неприемлемо», - написал Петер Сийярто.

«Похоже, они играют не в нашей команде, а, возможно, с кем-то еще?» - говорил в конце 2024 года глава МИД Эстонии Маргус Цахкна о решениях Венгрии в отношении РФ и ее союзников.

В минувшую пятницу Дональд Трамп заявил, что попросил Путина пощадить солдат ВСУ.

На этом фоне развивается дискуссия об отправке в Украину военных из стран ЕС. Премьер Великобритании уже говорит о десяти тысячах миротворцев. Политики Эстонии спорят о том, кто должен принимать такие решения в нашей стране. Москва выступает категорически против размещения иностранных военных в Украине.