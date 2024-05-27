Кая Каллас: отправка эстонских солдат в Украину, даже если они пострадают, не приведет к войне НАТО с Россией

Кая Каллас ответила критикам инициатив по отправке военнослужащих стран НАТО в Украину, которые опасаются, что такие решения приведут к втягиванию НАТО в войну с Россией.

По словам премьер-министра Эстонии, даже в случае ранения или гибели эстонских военных в Украине, решение вопроса о коллективной обороне НАТО будет зависеть от действий Таллинна, но власти Эстонии просить союзников о коллективной обороне не станут.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (справа) пристегнута к военному вертолету и сидит около открытой двери вместе с послом Великобритании в Эстонии Россом Алленом (слева). Учения НАТО, неизвестное место в Эстонии, 15 мая 2024 года. Фото: AP / Scanpix

«Если бы эстонскому персоналу был причинен вред, то нам решать, применять ли статью 5 [устава НАТО о коллективной обороне]. Ведь именно мы отправили их туда, поэтому мы никогда бы не стали заявлять об этом [о необходимости коллективной обороны НАТО в случае попадания граждан Эстонии в Украине под огонь России]. Кроме того, статья 5 не применяется автоматически, - заявила Каллас в интервью шведскому изданию Svenska Dagbladet, - Если кто-то утверждает, что это [отправка военных НАТО в Украину] может привести к втягиванию НАТО в войну, то я хочу заявить, что это неправда. Это не так».

В том же интервью Кая Каллас пояснила, что решение об отправке эстонских военных в Украину будет принимать Рийгикогу.

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Работу специалистов НАТО по подготовке украинских военных непосредственно на территории Украины Каллас считает естественной, так как «это быстрее, чем перевозить украинцев по воздуху сначала на Запад, а потом обратно».