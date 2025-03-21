Этот вопрос очень часто интересует как работников, так и работодателей, отмечает на своей странице в Facebook Трудовая инспекция.
Какой вес разрешено поднимать работникам? Отвечает Трудовая инспекция
Начнем с того, почему законом не предусмотрены конкретные ограничения на перемещение тяжестей. Все потому, что мы разные. И нельзя всех стричь под одну гребенку. Кто-то может вагон с места сдвинуть, а кто-то от веса в десять килограммов надрывается.
Именно поэтому на работодателя наложены обязанности провести оценку и анализ риска для здоровья, связанного с перемещением тяжестей. Для этого существует специально разработанная методика, при которой учитывается как масса перемещаемой тяжести, время перемещения, так и положение тела (ссылка ниже).
То есть, если работодатель подумал и решил что, к примеру, каждая работница на его складе может вручную перемещать груз массой 16 килограмм более 500 раз за рабочую смену, то проведя оценку риска он узнает, что это уже чуть ли не за гранью разумного. И ему надо бы вернуться к реальности. А также полностью изменить организацию труда и как минимум внедрить технические вспомогательные средства, например, подъемники и тележки.
Но работодатели бывают разные. Добросовестные и так знают, что анализ рисков - это то, что нужно сделать обязательно и в первую очередь. А вот не очень ответственные пользуются неосведомленностью своих работников. А поскольку спрос порождает предложение, до сих пор находятся работники, готовые гробить свое здоровье, не задавая лишних вопросов. Но Трудовая инспекция помогает разобраться.
Итак, во-первых, перед тем, как приступать к такой работе, поинтересуйтесь, сколько часов работникам предприятия разрешено поднимать тяжести, а также - каков максимально допустимый вес тяжестей? Уклончивые ответы о «небольшой нагрузочке» не подходят! На кону ваше здоровье, поэтому не стесняйтесь спрашивать, что конкретно входит в это понятие.
Во-вторых, обязанность работодателя - предоставить работнику результаты анализа рисков. Он должен удостовериться, что вес, подлежащий перемещению, не превышает ваших предполагаемых физических возможностей.
Если работодатель пренебрег своей обязанностью, работники, внесенные в регистр занятости, могут самостоятельно ознакомиться с анализом риска в системе самообслуживания Трудовой инспекции.
Это легко. Заходим с помощью ID-карты, мобильного ID или Smart ID сюда. Выбираем слева «Анализ рисков» (Riskianalüüs), и, кликнув, видим документ в формате excel этого самого анализа.
Если у вас на работе так и не были проведены оценки риска, напишите об этом работодателю. Или проведите оценки сами в соответствии с такой вот инструкцией. Если там все риски зашкаливают, а работодатель не спешит ничего менять, у вас есть право отказаться от работы по перемещению тяжестей. Только не забываем все обращения делать в письменной форме.