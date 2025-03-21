Какой вес разрешено поднимать работникам? Отвечает Трудовая инспекция

Начнем с того, почему законом не предусмотрены конкретные ограничения на перемещение тяжестей. Все потому, что мы разные. И нельзя всех стричь под одну гребенку. Кто-то может вагон с места сдвинуть, а кто-то от веса в десять килограммов надрывается.

Именно поэтому на работодателя наложены обязанности провести оценку и анализ риска для здоровья, связанного с перемещением тяжестей. Для этого существует специально разработанная методика, при которой учитывается как масса перемещаемой тяжести, время перемещения, так и положение тела (ссылка ниже).

То есть, если работодатель подумал и решил что, к примеру, каждая работница на его складе может вручную перемещать груз массой 16 килограмм более 500 раз за рабочую смену, то проведя оценку риска он узнает, что это уже чуть ли не за гранью разумного. И ему надо бы вернуться к реальности. А также полностью изменить организацию труда и как минимум внедрить технические вспомогательные средства, например, подъемники и тележки.

Но работодатели бывают разные. Добросовестные и так знают, что анализ рисков - это то, что нужно сделать обязательно и в первую очередь. А вот не очень ответственные пользуются неосведомленностью своих работников. А поскольку спрос порождает предложение, до сих пор находятся работники, готовые гробить свое здоровье, не задавая лишних вопросов. Но Трудовая инспекция помогает разобраться.