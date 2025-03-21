Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас надеялась убедить страны союза выделить 40 миллиардов евро на военную помощь Украине, но после завершившегося вчера вечером саммита ЕС от этой инициативы остались лишь жалкие остатки. По словам дипломатов, с которыми беседовало издание Politico, даже значительно урезанный план помощи на пять миллиардов евро был лишь вскользь упомянут в кругу глав государств.
Для подписчиков
Politico: самодеятельность Каллас оставила от плана помощи Украине на 40 миллиардов евро лишь обломки
По словам дипломатов, общавшихся с изданием, проблемы начались уже с того, что Каллас не смогла заранее заручиться достаточной поддержкой для своей амбициозной инициативы до ее обнародования. Один из дипломатов даже назвал ее действия неуклюжими.