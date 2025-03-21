Politico: самодеятельность Каллас оставила от плана помощи Украине на 40 миллиардов евро лишь обломки

По словам дипломатов, общавшихся с изданием, проблемы начались уже с того, что Каллас не смогла заранее заручиться достаточной поддержкой для своей амбициозной инициативы до ее обнародования. Один из дипломатов даже назвал ее действия неуклюжими.

Первоначальный так называемый план Каллас предусматривал поставку Украине по меньшей мере 1,5 миллиона артиллерийских снарядов в 2025 году. Однако эта идея, представленная в прошлом месяце, была заблокирована Венгрией, наложившей вето, отмечает Politico. После этого Каллас предложила сформировать пакет помощи в размере 40 миллиардов евро, в который страны ЕС должны были внести добровольные вклады из своих арсеналов и государственных бюджетов. Но эта идея натолкнулась на сопротивление южных стран ЕС, в том числе военного гиганта Франции, не пожелавших значительно увеличивать свою долю участия.