Юрист Евгений Криштафович пояснил Rus.Postimees, в какой ситуации сотрудник российского пропагандистского медиа может быть привлечен к ответственности в Эстонии. Ранее Rus.Postimees рассказал о попытке кремлевского пропагандиста вывезти из Эстонии в Россию беспилотник и валюту.
Российский пропагандист Андреа Лучиди мог быть задержан в Эстонии: «Инициирует КаПо»
Налогово-таможенный департамент, комментируя публикацию Rus.Postimees о российском пропагандисте, который 18 марта попытался вывезти из Эстонии в Россию беспилотный летательный аппарат, напомнил, что нарушение санкционного режима является уголовным преступлением.
Итальянец с российским паспортом Андрея Лучиди сотрудничает с российскими СМИ, включенными в санкционные списки ЕС.
Пропагандист ранее сообщил, что не смог вывезти из Эстонии валюту и дрон, т.к. сотрудники на эстонском погранпереходе предупредили его об изъятии и беспилотника, и наличных в случае попытки выехать в РФ. При этом известно, что мужчина регулярно появляется на оккупированных территориях Украины, работает на Кремль и распространяет дезинформацию на территории ЕС, в частности, в Италии.
Уголовное преследование в Эстонии в данном случае могут инициировать несколько ведомств, пояснил юрист Евгений Криштафович.
«Инициирует КаПо или прокуратура, так как эти преступления в их подследственности. Если, теоретически, речь может идти о сотрудничестве с российскими спецслужбами. Но тогда нужны доказательства. Например, записи разговоров. Я думаю, таможня на основе анализа рисков подробно досматривает багаж, в том числе средства связи», - сказал юрист.
По информации Rus.Postimees, после неудачной попытки пересечь границу в Эстонии пропагандист уехал в Ригу. Т.е. навряд ли его средства связи были изучены сотрудниками госорганов Эстонии на погранпереходе. А является ли деятельность Лучиди по распространению кремлевской дезинформации уголовным преступлением, может оценивать только та страна, где эта информация была распространена.
«Я не могу ответить за эстонские органы, что у них есть. Да, по эстонским законам у нас можно расследовать только преступления, совершенные на территории Эстонии или против Эстонии. Например, заговор или контакты с иностранной спецслужбой, направленные против ЭР», - уточнил Евгений Криштафович.
Однако пропагандиста могли задержать в Эстонии и по другим основаниям.
«По запросу той страны ЕС, где против него возбуждено уголовное дело», - добавил юрист.
Андреа Лучиди является сотрудником организации International Reporters, которая создана государственными органами РФ. В феврале правозащитники из организации «Репортеры без границ» (RSF) выступили с заявлением о работе этой пропагандистской структуры Москвы.
«Уже более года финансируемая Кремлем онлайн-платформа International Reporters представляется профессиональным новостным изданием, имея своей целью продвижение российской дезинформации. Используя вводящее в заблуждение название, она объединяет международных пропагандистов, которым поручено распространять информацию Кремля, чтобы оправдать его агрессию против Украины и восхвалять его внешнюю политику. Организация "Репортеры без границ" осуждает этот новый пропагандистский инструмент, предназначенный для загрязнения информационного пространства», - гласит заявление.
Итальянец Лучиди получил паспорт РФ через два месяца после обращения с этой просьбой к Путину. Он регулярно публикует материалы с территории оккупированных территорий Украины, селфи с лидерами оккупационных администраций, военными преступниками и представителем МИД РФ Марией Захаровой.
В настоящее время этот человек находится в РФ. После неудачи в Эстонии, он въехал в Россию через Турцию, куда прилетел из Риги.
Мы попросили КаПо прокомментировать ситуацию. Как только Департамент полиции безопасности ответит, мы опубликуем эту информацию.