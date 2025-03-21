Российский пропагандист Андреа Лучиди мог быть задержан в Эстонии: «Инициирует КаПо»

​Налогово-таможенный департамент, комментируя публикацию Rus.Postimees о российском пропагандисте, который 18 марта попытался вывезти из Эстонии в Россию беспилотный летательный аппарат, напомнил, что нарушение санкционного режима является уголовным преступлением.

Итальянец с российским паспортом Андрея Лучиди сотрудничает с российскими СМИ, включенными в санкционные списки ЕС.

Пропагандист ранее сообщил, что не смог вывезти из Эстонии валюту и дрон, т.к. сотрудники на эстонском погранпереходе предупредили его об изъятии и беспилотника, и наличных в случае попытки выехать в РФ. При этом известно, что мужчина регулярно появляется на оккупированных территориях Украины, работает на Кремль и распространяет дезинформацию на территории ЕС, в частности, в Италии.

Уголовное преследование в Эстонии в данном случае могут инициировать несколько ведомств, пояснил юрист Евгений Криштафович.

«Инициирует КаПо или прокуратура, так как эти преступления в их подследственности. Если, теоретически, речь может идти о сотрудничестве с российскими спецслужбами. Но тогда нужны доказательства. Например, записи разговоров. Я думаю, таможня на основе анализа рисков подробно досматривает багаж, в том числе средства связи», - сказал юрист.