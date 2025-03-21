Пенсионерка лечит спасенного из пасти волка пса: травмы оказались серьезными

Жительница деревни Кыо, 75-летняя Хельги Куузик вспоминает, что все произошло ровно неделю назад. Был тихий вечер, солнце только выглянуло из-за туч. «Я сказала Пандочке (Так зовут шестикилограммового метиса - прим.ред.), что пойдем за дровами. Мы пошли к сараю. Панда пошла за угол, я стала набирать дрова. Вдруг слышу ее лай, а затем - пронзительный визг. Выбегаю - и вижу: волк с Пандой в зубах уже тянет ее в сторону леса, - рассказывает Хельги. - То, что я была рядом - удача. Если бы я сразу вернулась в дом с дровами, Панда бы не выжила», - рассказывает Хельги Куузик.