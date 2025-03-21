Эстония отказывается признавать небиометрические паспорта РФ: что делать проживающим здесь россиянам?

По словам Тийны Нирк, если российский гражданин по каким-то причинам не подаст заявку на получение биометрического загранпаспорта в ближайшие полгода, никаких санкций со стороны эстонских властей не последует.

Речь в данном случае идет лишь о непризнании Эстонией российских проездных документов, не имеющих биометрической защиты, подчеркивает Нирк.

«Если человек не желает путешествовать и у него нет биометрического паспорта, то для проживания в Эстонии на основании вида на жительство ему не нужен действительный проездной документ», - отмечает руководитель Консульского отдела МИД.

«В этом случае ваш документ, удостоверяющий личность, – это карта вида на жительство. Если вы хотите продлить свою карту вида на жительство, то, согласно имеющейся у нас информации, Департамент полиции и пограничной охраны не требует для этого действительный проездной документ», - поясняет она.

«Те люди, которые проживают в Эстонии и не хотят никуда выезжать из страны, могут спокойно жить дальше, имея действительный вид на жительство», - констатирует Тийна Нирк.

При этом, по ее словам, ходатайствовать о новом биометрическом загранпаспорте придется всем находящимся в Эстонии гражданам России, вне зависимости от возраста, в том числе несовершеннолетним, коль скоро они хотят путешествовать за границу.

Риски, связанные с безопасностью

Небиометрические паспорта несут в себе различные риски безопасности, отмечалось накануне в пресс-релизе Министерства иностранных дел.