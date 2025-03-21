В список входят беспилотные летательные аппараты и беспилотные наземные транспортные средства, водные суда, медицинское оборудование и предметы снабжения, поставляемые эстонскими оборонными предприятиями. Подробности, количество и сроки поставок не разглашаются по соображениям безопасности, сообщило Министерство обороны.

«В прошлом году мы договорились, что и в этом, и в следующем году будем поддерживать Украину в военном отношении, выделяя 0,25 процента нашего ВВП в год продукции эстонской оборонной промышленности. Приятно было видеть, что многие эстонские производители предложили свою продукцию. Сегодня мы получили обратную связь от Украины, что позволит нам как можно быстрее доставить помощь украинцам», - сказал министр обороны Ханно Певкур.

«Я очень довольна высоким уровнем и широким ассортиментом продукции эстонской оборонной промышленности. В качестве следующего шага Центр оборонных инвестиций (RKIK - прим. ред.) как можно скорее заключит договоры на закупку выбранной украинской стороной продукции, чтобы необходимые материалы поступили к ним без задержки», - сказала заместитель генерального директора RKIK и председатель экспертной комиссии по мерам поддержки Украины Катри Раудсепп.

Эстония продолжит поддерживать Украину в ее борьбе с агрессором, выделяя на эти цели не менее 0,25 процента ВВП в год, а в этом году эта сумма увеличится еще на четверть. Основная часть военной помощи Эстонии будет вложена в меры, позволяющие эстонским предприятиям внести свой вклад в победу Украины.

Кроме того, Эстония будет оказывать Украине прямую военную материальную помощь, участвовать в обучении военнослужвщих украинских сил обороны и вместе с Люксембургом возглавит IT-коалицию по оказанию помощи Украине. Страны Балтии и Северной Европы также намерены в этом году оснастить и обучить в Украине подразделение размером с бригаду.

В конце прошлого года RKIK представил новую меру поддержки Украины для приобретения эстонских продуктов или услуг, которые могут быть использованы украинскими силами обороны во время кризиса и войны. Каталог товаров и услуг, переданный Украине в феврале, включает в себя около 500 товаров и услуг от примерно ста эстонских компаний.