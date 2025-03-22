Ляэнеметс: похоже, у «Ээсти 200» что-то пошло не так с министрами

В субботу днем «Ээсти 200» объявила, что кандидатом на пост министра внутренних дел выдвинут председателя комиссии по окружающей среде Игоря Таро, а кандидатом на пост министра по региональным вопросам и сельскому хозяйству - председателя конституционной комиссии Хендрика Терраса.