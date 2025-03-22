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Ляэнеметс: похоже, у «Ээсти 200» что-то пошло не так с министрами

Перевод: Каролина Вертяева
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Министр образования и науки Кристина Каллас и Лаури Ляэнеметс.
Министр образования и науки Кристина Каллас и Лаури Ляэнеметс. Фото: Mihkel Maripuu

Недавно ушедший с поста министра внутренних дел и вернувшийся в Рийгикогу Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) прокомментировал выбор своего преемника, заявив, что у партии «Ээсти 200», вероятно, произошел «рабочий казус».

В субботу днем «Ээсти 200» объявила, что кандидатом на пост министра внутренних дел выдвинут председателя комиссии по окружающей среде Игоря Таро, а кандидатом на пост министра по региональным вопросам и сельскому хозяйству - председателя конституционной комиссии Хендрика Терраса.

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