Балтийский оборонительный рубеж: Эстония отстает от плана, а как далеко продвинулись наши соседи?

В случае Эстонии оборонительный рубеж представляет собой решение по возведению ограждений и полевых укреплений, включающее строительство 600 бетонных бункеров для подразделений Сил обороны и Кайтселийта, а также создание площадок для хранения различных элементов заграждений. Места размещения опорных пунктов должны были быть объявлены к концу прошлого года, однако, как писало издание Postimees, создание Балтийского оборонительного рубежа отстает от графика. Это действительно так, поскольку строительство будущей линии обороны, стоимость которой оценивается в 60 миллионов евро, должно было начаться уже в начале этого года.