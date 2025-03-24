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Балтийский оборонительный рубеж: Эстония отстает от плана, а как далеко продвинулись наши соседи?

Перевод: София Солдатенко
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Целью создания оборонительного рубежа на границах стран Балтии является обеспечение защиты стран с первых метров.
Целью создания оборонительного рубежа на границах стран Балтии является обеспечение защиты стран с первых метров. Фото: Kaitseministeerium

В январе прошлого года министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили концепцию Балтийского оборонительного рубежа, и работа над линией обороны, охватывающей страны Балтии, могла уже начаться. Эстония немного отстает от первоначального плана по строительству линии обороны, но как далеко успели подвинуться наши южные соседи?

Балтийский оборонительный рубеж является совместной инициативой Эстонии, Латвии и Литвы, направленной на обеспечение военной обороны стран с первого метра, и с этой целью в приграничных районах, помимо обычных пограничных заграждений, будут построены военные оборонительные сооружения.

В случае Эстонии оборонительный рубеж представляет собой решение по возведению ограждений и полевых укреплений, включающее строительство 600 бетонных бункеров для подразделений Сил обороны и Кайтселийта, а также создание площадок для хранения различных элементов заграждений. Места размещения опорных пунктов должны были быть объявлены к концу прошлого года, однако, как писало издание Postimees, создание Балтийского оборонительного рубежа отстает от графика. Это действительно так, поскольку строительство будущей линии обороны, стоимость которой оценивается в 60 миллионов евро, должно было начаться уже в начале этого года.

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