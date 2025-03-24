В январе прошлого года министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили концепцию Балтийского оборонительного рубежа, и работа над линией обороны, охватывающей страны Балтии, могла уже начаться. Эстония немного отстает от первоначального плана по строительству линии обороны, но как далеко успели подвинуться наши южные соседи?
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Балтийский оборонительный рубеж: Эстония отстает от плана, а как далеко продвинулись наши соседи?
Балтийский оборонительный рубеж является совместной инициативой Эстонии, Латвии и Литвы, направленной на обеспечение военной обороны стран с первого метра, и с этой целью в приграничных районах, помимо обычных пограничных заграждений, будут построены военные оборонительные сооружения.