В мае 2014 года из-за антивоенных проповедей петербургской епархии пришлось перевести священника Николая Савченко из храма Преображения Господня на улице Орбели на новое место службы. Некоторых прихожан возмутили призывы батюшки к миролюбию и терпимости, прозвучавшие в проповедях вскоре после того, как Совет Федерации дал президенту разрешение на ввод войск на Украину.

После этого Савченко перевели в мужской монастырь Троице-Сергиева пустынь в Стрельне без сохранения зарплаты, а затем в Храм святого Петра митрополита Московского на Роменской.

22 февраля 2015 года он отслужил литию в память о борцах с большевиками из Добровольческой армии, погибших в Ледяном походе. Получал угрозы от членов петербургской ячейки прокремлевского движения «Народный собор». В 2015 года несколько человек во главе с лидером отделения этого движения пришли на службу к Савченко в Троице-Сергиеву Пустынь под Петербургом и угрожали расправой.

Смольнинский районный суд арестовал священника по статье о демонстрации запрещенной символики, посчитав, что тризуб на флажке в руках Савченко - это символика «Организации украинских националистов» (ОУН). Фотография сделана в 2014 году. Решение о признании ОУН в РФ экстремистской организацией было принято в сентябре 2022 года.

Священник РПЦ Николай Савченко в мае 2014 года на Невском проспекте держит в руках украинский флаг, выражая солидарность с Украиной, на которую уже тогда напала РФ. Фото: из личного архива священника РПЦ Николая Севченко

Тризуб является основным элементом официального герба Украины с момента ее независимости. В Древней Руси он был личным знаком некоторых киевских князей из династии Рюриковичей.