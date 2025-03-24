Священника РПЦ Николая Савченко арестовали за фотографию 2014 года, на которой он держит в руках флаг Украины с изображением трезубца. Клирику храма в Стрельне за его антивоенные проповеди ранее угрожали прокремлевские активисты.
Православного священника арестовали в Петербурге за антивоенные проповеди и фото с флагом Украины (8)
«У меня происшествие... Меня прямо из церкви забрали в полицию, где завели административное дело за фотографию 1 мая 2014 года, где я с флажком Украины с надписью "на Невском проспекте за мир с Украиной". Это 11 лет назад, когда только-только начиналась стрельба и были первые жертвы. Квалифицировано это было как демонстрация символики ОУН. Больше никаких обвинений нет. Сейчас в суде допросили и дали 14 суток ареста», - в минувшую субботу рассказал Николай Савченко друзьям.
Скриншот со словами священника опубликован в Facebооk-группе «Христане против войны».
В воскресенье информацию об аресте священника Русской православной церкви изданию «Фонтанка.ру» подтвердили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
«Фотография была опубликована на странице у Савченко во ВКонтакте. Священник подписал ее цитатой из Библии: "Так говорит Господь: не ходите и не начинайте войны с братьями вашими" (3 Цар. 12, 24)», - напоминает это негосударственное российское СМИ.
Выпускник Петербургского политехнического университета по специальности техническая кибернетика, Савченко в 1990-е годы принадлежал к приходу РПЦЗ в России, входил в редсовет православного журнала «Вертоградъ», известного своим весьма критическим отношением к Московскому патриархату. В 2006 году был участником IV Всезарубежного собора в Сан-Франциско, где выступил с докладом, в котором подробно изложил историю преодоления церковных разделений, приводя примеры из Ветхого и Нового Заветов, истории ранней Церкви и Церкви Византийской. Савчено указывал, что вопрос церковного единства должен стоять выше личных интересов.
В мае 2014 года из-за антивоенных проповедей петербургской епархии пришлось перевести священника Николая Савченко из храма Преображения Господня на улице Орбели на новое место службы. Некоторых прихожан возмутили призывы батюшки к миролюбию и терпимости, прозвучавшие в проповедях вскоре после того, как Совет Федерации дал президенту разрешение на ввод войск на Украину.
После этого Савченко перевели в мужской монастырь Троице-Сергиева пустынь в Стрельне без сохранения зарплаты, а затем в Храм святого Петра митрополита Московского на Роменской.
22 февраля 2015 года он отслужил литию в память о борцах с большевиками из Добровольческой армии, погибших в Ледяном походе. Получал угрозы от членов петербургской ячейки прокремлевского движения «Народный собор». В 2015 года несколько человек во главе с лидером отделения этого движения пришли на службу к Савченко в Троице-Сергиеву Пустынь под Петербургом и угрожали расправой.
Смольнинский районный суд арестовал священника по статье о демонстрации запрещенной символики, посчитав, что тризуб на флажке в руках Савченко - это символика «Организации украинских националистов» (ОУН). Фотография сделана в 2014 году. Решение о признании ОУН в РФ экстремистской организацией было принято в сентябре 2022 года.
Тризуб является основным элементом официального герба Украины с момента ее независимости. В Древней Руси он был личным знаком некоторых киевских князей из династии Рюриковичей.
Савченко - не единственный православный священник Санкт-Петербурга, который преследуется властями за взгляды, отличающиеся от современного церковного мейнстрима в РФ.
В феврале полиция задержала правозащитника и архиепископа Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко. Священник сообщил в Facebook, что планирует провести панихиду по Алексею Навальному у Соловецкого камня На петроградской стороне в Петербурге. На следующее утро Михнова-Вайтенко задержали полицейские, когда он вышел из дома. Священника хотели привлечь к ответственности за организацию несанкционированного митинга. В полиции ему стало плохо. Он был госпитализирован с инсультом.
Сын знаменитого барда Александра Галича Григорий Михнов-Войтенко с начала войны в Украине постоянно занимается помощью украинским военным беженцам. Rus.Postimees общался с ним об этом в 2022 году.
В том же году религиовед Николай Митрохин объяснял нам, что в Русской православной церкви есть и противники войны, и фашиствующее крыло.
«Это и руководители крупных московских приходов. Например, тот же Алексей Уминский. Георгий Эдельштейн. Церковь - сложный в этом плане инструмент. И все эти люди входят в "либеральную партию РПЦ"», - говорил нам Митрохин.
В 2024 году священника Алексея Уминского решением руководства РПЦ МП лишили сана. Он уехал из РФ. В октябре 2024 года мы с ним поговорили, когда он приезжал в Таллинн.
«Слава богу, у церкви нет ядерного оружия!» - сказал Уминской на публичной лекции в Таллинне.
«Например, сегодня есть незаживающий конфликт между Русской и Константинопольской церквями. Между Румынской и Молдавской. Между православными церквями в Украине. Накал ненависти и нетерпимости таков, что применяются воинственные действия. Перед началом войны страны отзывают дипломатов, а церкви прерывают евхаристическое общение. Не разрешают священникам молиться вместе, а верующим причащаться друг у друга. И в этом смысле, слава богу, что у церкви нет ядерного оружия», - позже в интервью пояснил священник свои слова.