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Спецслужбы Латвии рассказали о статусе гражданина Эстонии, арестованного по делу о шпионаже в пользу России

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Эстонский фанат фотографии и железнодорожного транспорта Маттиас Рикка в 2019 году. В 2025 году молодой человек был арестован в Латвии по обвинению в шпионаже в пользу России, когда вместе с другом в очередной раз фотографировал поезда.
Эстонский фанат фотографии и железнодорожного транспорта Маттиас Рикка в 2019 году. В 2025 году молодой человек был арестован в Латвии по обвинению в шпионаже в пользу России, когда вместе с другом в очередной раз фотографировал поезда. Фото: Kristen Krihvel из личного архива Matthias Rikka

Служба государственной безопасности Латвии ответила на вопросы Rus.Postimees о фотографе Маттиасе Рикка, который уже месяц остается под стражей в Риге в рамках уголовного дела о шпионаже в пользу РФ. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Эстонский фотограф Маттиас Рикка, который известен своими снимками железнодорожного транспорта, пропал в конце февраля 2025 года. 10 марта Служба государственной безопасности Латвии (VDD) рассказала, что граждане Эстонии и Украины, которых подозревают в сборе информации об объектах критической инфраструктуры Латвии, были задержаны 24 февраля.

Позже VDD уточнила, что предполагаемый шпионаж осуществлялся в интересах России.​ VDD не раскрывает имена фигурантов, но в первых своих сообщениях об этом деле, рассказала: «В ходе задержания сотрудники службы безопасности изъяли пять мобильных телефонов, четыре дрона, две фотокамеры, одну USB-флешку и так называемую лесную камеру, которая была установлена для наблюдения за объектами критической инфраструктуры».

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