Служба государственной безопасности Латвии ответила на вопросы Rus.Postimees о фотографе Маттиасе Рикка, который уже месяц остается под стражей в Риге в рамках уголовного дела о шпионаже в пользу РФ. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
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Спецслужбы Латвии рассказали о статусе гражданина Эстонии, арестованного по делу о шпионаже в пользу России
Эстонский фотограф Маттиас Рикка, который известен своими снимками железнодорожного транспорта, пропал в конце февраля 2025 года. 10 марта Служба государственной безопасности Латвии (VDD) рассказала, что граждане Эстонии и Украины, которых подозревают в сборе информации об объектах критической инфраструктуры Латвии, были задержаны 24 февраля.