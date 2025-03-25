В Саудовской Аравии прошли переговоры Москвы и Киева при посредничестве Вашингтона. Стороны не спешат делиться подробностями, ограничиваясь общими словами. Специалист по путинским спецслужбам Сергей Канев рассказал Rus.Postimees, кем является переговорщик от Москвы - глава Пятой службы ФСБ в 2009-2024 годах Сергей Беседа.

Мировые СМИ накануне встречи в Эр-Рияде напоминали, что генерал ФСБ Сергей Беседа был руководителем службы ФСБ, которая отвечала за информацию об Украине накануне полномасштабного вторжения. Независимые российские СМИ утверждали, что именно Беседа давал Путину недостоверные данные об отношении украинцев к будущим оккупантам и якобы за это он оказался в тюрьме.

В 2023 году руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил о Сергее Беседе как о человеке, который всегда приносил проблемы Украине. Своими знаниями об этом человеке поделился известный эксперт по спецслужбам Москвы, журналист-расследователь Сергей Канев.