В первом случае правоохранители в светском государстве довольно жестко «зачищают» конкретную организацию, и очень широких протестов против «гонений на весь ислам» тогда не возникает. Во втором, когда светские власти приходят с ордерами на аресты в мечети с большим количеством вполне себе законопослушных прихожан, уличные бунты куда более вероятны, но власти в таких случаях проявляют непреклонность и одновременно выражают сожаление, что из-за экстремизма и склонности к насилию конкретных лиц страдают интересы и чувства тех верующих, которым в этой стране - в случае их законопослушия - всегда рады и которых никто не хочет никак специально ущемлять.

Притворство духовенства ЭПЦ МП

Совершенно невозможно представить, что руководящим лицам ЭПЦ МП может быть неведомо, что в современном мире ситуации, когда светские власти «заходят на территорию церкви» - при необходимости кризисного регулирования - и устанавливают там верховенство светских законов над церковными, совершенно привычны. Ко всему прочему, никто в Эстонии никого в этой церкви не арестовал и не пришел в нее с «ордером на выселение», однако епископ Даниил счел необходимым по видеосвязи на сессии Совета ООН по правам человека выступить с рассказом об имеющихся у светских эстонских властей в отношении ЭПЦ МП планов, которые он пропустил через методику ООН по предотвращению геноцида.