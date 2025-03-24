Юристы все чаще сталкиваются с трудовыми спорами, связанными с психическим здоровьем сотрудников. Как этого избежать и что нужно делать для предотвращения проблем, рассказывают Анника Вайт и Маарья Рохт из адвокатского бюро RASK.
Где заканчивается ответственность работодателя за психическое здоровье сотрудников?
Нередко работодателей обвиняют в том, что сотрудники испытывают стресс и выгорание. Однако более глубокий анализ показывает: во многих случаях эти проблемы на самом деле не связаны напрямую с рабочей средой или трудовыми отношениями.
Корни проблем часто лежат в личной жизни - в семейных конфликтах, финансовых трудностях или других вопросах, на которые предприятие не может повлиять. В такой ситуации работодателя от необоснованных обвинений и требований может защитить наличие корректной документации по охране труда и технике безопасности, а также следование этим документам в своей деятельности.
Статистика показывает, что проблемы психического здоровья становятся все большей проблемой. Согласно исследованию, проведенному Институтом развития здоровья и Тартуским университетом в 2020–2022 годах, почти у четверти взрослых жителей Эстонии в период с 2016 по 2021 год был диагностирован хотя бы один психиатрический диагноз. Наиболее распространенными из них были депрессия (12,4%) и тревожные расстройства (9,8%). По сравнению с доэпидемическим периодом риск депрессии и тревожности увеличился. Поэтому особенно важно серьезно относиться к сохранению психического здоровья и предотвращению связанных с ним проблем.
Согласно закону, работодатель обязан обеспечить условия труда, соответствующие требованиям охраны здоровья и безопасности. Это означает, что различные факторы рабочей среды, включая психосоциальные, не должны угрожать жизни и здоровью сотрудников. Обычно работодатели знают, что необходимо провести оценку рисков на рабочем месте, составить конкретный план действий и инструкции по технике безопасности в соответствии с выполняемой работой и используемыми средствами.
Однако менее известно, что на основании результатов оценки рисков необходимо также проводить систематический внутренний контроль рабочей среды. Организация и результаты этого контроля должны пересматриваться ежегодно, при необходимости следует внедрять новые меры.
Оценка рисков - не формальность
В процессе оценки необходимо определить факторы риска, которые могут повлиять на здоровье персонала, оценить степень опасности и определить меры по снижению рисков. Если часть факторов можно измерить - например, уровень шума, вибрации, химический состав воздуха и прочее - то с психосоциальными рисками все гораздо сложнее.
При анализе таких факторов важно учитывать именно то, что характерно и актуально для конкретного предприятия. Поэтому не стоит использовать довольно распространенную практику - копировать документы по оценке рисков, найденные в интернете. В противном случае проиграют все: и сотрудники, и само предприятие.
Во-первых, потому что безопасность жизни и здоровья сотрудников тогда не будет продумана и проанализирована, а значит - фактически не обеспечена. Во-вторых, компания может оказаться в ситуации, когда произойдет несчастный случай на производстве или у сотрудника будет диагностировано профессиональное заболевание. Если работодатель не исполнил свои обязанности, он может быть признан ответственным, и ему придется выплатить компенсацию.
Кроме того, его может ждать административное производство со стороны Инспекции труда, итогом которого может стать штраф до 32 000 евро. Поэтому каждое предприятие должно проводить оценку рисков, исходя из специфики своей деятельности, принимая во внимание численность коллектива, структуру, содержание задач, рабочую среду и организацию труда.
Ответственность за выгорание сотрудника не безгранична
При составлении оценки рисков можно опираться, например, на данные опросов удовлетворенности, информацию, полученную на собеседованиях по развитию, результаты предыдущих оценок рисков, интервью и анкетирование сотрудников. Дополнительную информацию можно получить также из статистики по больничным, текучести кадров, разговоров с руководителями подразделений и т. д. В этом процессе полезен и цифровой инструмент оценки рисков, доступный в онлайн-системе самообслуживания Инспекции труда.
В то же время необходимо понимать, что границы ответственности работодателя не бесконечны. Даже если в компании существуют психологические и социальные риски или имеются пробелы в документации, это еще не означает автоматически, что работодатель несет ответственность за психические проблемы сотрудников, такие как стресс, усталость или профессиональное выгорание.
При рассмотрении трудовых споров по-прежнему действует принцип, согласно которому для удовлетворения требований сотрудника должны быть соблюдены все условия для возмещения ущерба. Необходимо четко указать, какое обязательство нарушил работодатель и каким образом это привело к конкретным проблемам с психическим здоровьем у работника.
Не каждую проблему можно возложить на работодателя
Если рабочая среда действительно стрессовая, в коллективе плохие взаимоотношения или слишком напряженный график - это, безусловно, может повлиять на психическое здоровье. Однако важно различать: вызваны ли эти проблемы именно условиями труда. Также необходимо установить, имеются ли юридические основания предъявлять претензии к предприятию, то есть - имело ли место нарушение с его стороны.
Многие споры основаны на субъективных ощущениях и предположениях, и часто отсутствует четкая причинно-следственная связь между нарушениями требований рабочей среды со стороны работодателя и проблемами психического здоровья сотрудника. Тем более в случаях, когда работодатель на самом деле выполнил все необходимые требования, то есть фактически не совершал нарушений.
Ключевую роль играет сотрудничество
Охрана труда включает в себя различные способы защиты здоровья персонала, в том числе снижение психологических и социальных рисков. Это означает, что работодатели могут и должны поддерживать психическое благополучие сотрудников - например, предлагая гибкий график, супервизии, обучение и другие меры поддержки.
Если на работодателе лежит обязанность обеспечить безопасную рабочую среду и предотвратить риски для психического здоровья, то на работнике лежит ответственность за заботу о собственном благополучии. Это включает в себя самосознание, навыки управления стрессом и активное использование предлагаемых работодателем мер и ресурсов. Снижение рисков - это двусторонний процесс: практика показывает, что усилий одного работодателя недостаточно, человек сам должен заботиться о своем здоровье, в том числе психическом. Например, при возникновении проблем психического характера необходимо своевременно обратиться к специалисту.
Важно повышать осведомленность о том, что сотрудники также обязаны действовать в интересах безопасной рабочей среды и собственного благополучия. Если работодатель предоставил ресурсы и услуги для поддержания психического здоровья, но работник ими не воспользовался, обвинять работодателя в этом неправомерно.
Расширенные возможности поддержки
- Предприятие не несет ответственности за здоровье работника в его свободное время или в сложных семейных или медицинских ситуациях, но при этом может оказывать поддержку своим сотрудникам.
- Для этого существуют различные расширенные способы: от предоставления дополнительных свободных дней до компенсаций за спорт, лечение и психологическую помощь.
- С 1 января 2025 года работодатели получат возможность без налогов компенсировать все виды массажных услуг, а также услуги лицензированных медицинских специалистов, включая стоматологию, реабилитацию, психологическое консультирование, физиотерапию, логопедию и приём у сертифицированного диетолога.
- Годовой лимит на компенсации, связанный со здоровьем и спортом, останется прежним - 400 евро, однако его использование станет более гибким, например, для оплаты годового абонемента в спортзал.
- Кроме того, работодатели все чаще организуют обучающие мероприятия, не связанные напрямую с профессиональной деятельностью, но направленные на развитие навыков, касающихся здоровья, питания, финансовой грамотности и психического благополучия.
- Многие компании активно сотрудничают с экспертами в области психического здоровья - например, с НКО Peaasi, организуя семинары, а также предоставляя сотрудникам возможности для саморефлексии и анализа своей рабочей среды.