Мэр Таллинна Осиновский: я выступил против изменения Конституции в таком виде, это сумасшествие

«Коллеги признались на встрече, что не поддерживают изменение Конституции таким образом, учитывая сопутствующие угрозы безопасности и влияние на местную демократию, но все равно собираются это сделать с тяжелым сердцем», - пишет Осиновский.

По его словам, сам он советовал коллегам выбрать «вместо тяжелого сердца прямую спину», но его позиции не хватило большинства.

«Мы должны признать, что мы достигли сегодняшней ситуации не по вине социал-демократов, хотя сегодня у нас есть возможность наложить вето на поправку к Конституции. Процесс начался с поднятия шума «Отечеством», когда внимание общества фактически было переключено с угрозы безопасности на символический вопрос избирательного права. К сожалению, значительная часть прессы тоже попалась на этот крючок, наслаждаясь риторическим пинг-понгом между политическими партиями. Хотя эту циничную политтехнологию можно было бы разоблачить еще в зачаточном состоянии и спокойно объяснить все народу», - написал Евгений Осиновский.

По мнению столичного мэра, Кая Каллас обладала государственной мудростью, чтобы понять, что подобных шагов следует избегать в столь хрупкой ситуации с безопасностью. Осиновский добавляет, что Кристина Каллас, как специалист по интеграции, была того же мнения, когда эта тема обсуждалась одним поздним вечером весной 2023 года в доме Стенбока.