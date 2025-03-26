Мэр Таллинна Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) в своем комментарии в соцсети по поводу вчерашнего заседания правления социал-демократов написал, что он сегодня утром вспомнил цитату Фридриха Ницше: «Безумие единиц - исключение, а безумие целых групп, партий, народов, времен - правило».
Мэр Таллинна Осиновский: я выступил против изменения Конституции в таком виде, это сумасшествие
«Коллеги признались на встрече, что не поддерживают изменение Конституции таким образом, учитывая сопутствующие угрозы безопасности и влияние на местную демократию, но все равно собираются это сделать с тяжелым сердцем», - пишет Осиновский.
По его словам, сам он советовал коллегам выбрать «вместо тяжелого сердца прямую спину», но его позиции не хватило большинства.
«Мы должны признать, что мы достигли сегодняшней ситуации не по вине социал-демократов, хотя сегодня у нас есть возможность наложить вето на поправку к Конституции. Процесс начался с поднятия шума «Отечеством», когда внимание общества фактически было переключено с угрозы безопасности на символический вопрос избирательного права. К сожалению, значительная часть прессы тоже попалась на этот крючок, наслаждаясь риторическим пинг-понгом между политическими партиями. Хотя эту циничную политтехнологию можно было бы разоблачить еще в зачаточном состоянии и спокойно объяснить все народу», - написал Евгений Осиновский.
По мнению столичного мэра, Кая Каллас обладала государственной мудростью, чтобы понять, что подобных шагов следует избегать в столь хрупкой ситуации с безопасностью. Осиновский добавляет, что Кристина Каллас, как специалист по интеграции, была того же мнения, когда эта тема обсуждалась одним поздним вечером весной 2023 года в доме Стенбока.
«Это была одна из самых честных политических дискуссий в моей жизни, где никто не думал о рейтинге, а все действительно думали о том, что поставлено на карту для Эстонии. Вот так мы пришли к соглашению, что, пожалуйста, не будем трогать Конституцию. Однако летом прошлого года в партии реформ сменился председатель, к тому времени «Ээсти 200» лишилась и барабана, и палок, и социал-демократы остались в этом вопросе одни. Остальное, как говорится, уже история. Конечно, это не оправдывает того, что мы отворачиваемся от фундаментальной проблемы ради предполагаемой сиюминутной выгоды, но, возможно, это помогает на уровне гуманности понять человеческий выбор, сделанный людьми. Таково сегодня состояние нашей парламентской демократии», - констатировал мэр Таллинна.
25 марта поздним вечером руководство Социал-демократической партии решило поддержать предложение по изменению Конституции, согласно которому граждане России и Беларуси лишаются права голоса на местных выборах, в то время как право голосовать сохраняется для лиц без гражданства хотя бы на предстоящих выборах.
«Социал-демократы по-прежнему поддерживают изменение Конституции, которое лишает граждан России и Беларуси права голоса, но сохраняет его для лиц без гражданства. Нельзя ставить на одну ступень граждан стран-агрессоров и людей без гражданства, чьей единственной родиной является Эстония. Такой подход всегда имел как юридические, так и содержательные контраргументы», - заявил председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс.
Он объяснил, что фракция не поддержит внесенные в последний момент поправки, но проголосует за изменение Конституции, если право голоса для лиц без гражданства сохранится хотя бы на этих выборах. «В нынешней геополитической ситуации оправдано, что граждане России и Беларуси не смогут голосовать на предстоящих осенних местных выборах, и для этого необходимо срочно изменить Конституцию», - отметил Ляэнеметс.