Сегодня Латвия может первой из стран Балтии снять запрет на использование противопехотных мин. МИД соседней страны утверждает, что использование таких боеприпасов позволит «задержать массовое продвижение войск России». Rus.Postimees узнал, когда в Эстонии будут минировать границу с Россией.

18 марта министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы и Польши заявили о необходимости отмены запрета на использование противопехотных мин. Запрет на использование боеприпасов, которые в последние три года показали свою эффективность в отражении военной агрессии РФ в Украине, регулируется международным договором, известным как Оттавская конвенция.