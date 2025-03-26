Поправки к Закону о трудовом договоре, позволяющие заключать соглашения о гибком рабочем времени, это хороший подарок работодателям со стороны правительства, работники при этом становятся заложниками ситуации, считает председатель профсоюза железнодорожников Олег Чубаров.
Олег Чубаров: если поправки к трудовому договору будут приняты, работники превратятся в рабов
Если сегодня работник гарантированно работает сорок часов в неделю, знает свой график, стабильно получает заработную плату, то с принятием поправок к закону ситуация сильно изменится не в пользу работника, пишет Rus.ERR.
«Если перевести на простой язык, то эти изменения означают, что работодатели смогут сделать из 40-часовой недели гибкий вариант для себя. Работнику будет гарантировано 20 рабочих часов, а еще 20 часов его могут вызывать поработать, а могут и не дать работу, и не известно, сколько будут платить за ожидание и будут ли», - сказал Олег Чубаров в веб-передаче ERR «Прямой эфир из Дома новостей», добавив, что в этой ситуации работник в режиме ожидания не сможет пойти на другую работу, придется как-то состыковывать график.
По словам Чубарова, в пятницу, 28 марта, при» Центральном профсоюзе будет созвана комиссия, которая обсудит дальнейшие шаги: «Потому что если данные изменения будут приняты, мы опять попадем в рабство».