Опрос недели «Тогда бы я лечился подорожником!»: довольны ли жители Эстонии нашей медициной и готовы ли платить больше?

Александр, пенсионер

Александр. Фото: Konstantin Sednev

Двадцать евро за визит к врачу-специалисту лично я платить не готов. Правда, я на пенсии. А здоровье хорошее, бог не обидел.

Считаю, что медицина в Эстонии плохая. Сам-то я по врачам хожу редко, а вот сосед у меня все ходит-ходит, никак его вылечить не могут. Ну что это?

Как улучшить ситуацию, я не знаю. Ходить по частным врачам - а они что, лучше лечат? По-моему, лучше не будет: частному больше заплатишь, а результат будет тот же самый.

Дмитрий, житель Таллинна

Дмитрий. Фото: Konstantin Sednev

К врачам ходим, да. Какое качество медицины? Вот мы как раз сыну зубик вырвали - две недели на таблетках. Так что могло быть и лучше.

Двадцать евро за визит к специалисту и в отделение экстренной медицины? Вопрос в том, куда эти деньги пойдут.

Вот если бы как в церкви поставили, объявили сбор средств на улучшение качества медицины - тогда проблем не вижу, можно и больше платить.

А если эти деньги пойдут на помощь странам третьего мира - тогда бы я лечился подорожником.

Богдан, плотник

Богдан. Фото: Konstantin Sednev

Да, слышал, что поднимают плату за визит. Я гражданин Украины, беженец. Я благодарен Эстонии, что она нас приняла, поэтому принимаю все так, как есть.