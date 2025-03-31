Часто ли жители Эстонии обращаются к врачам? Активно ли используют для этого электронную среду и специализированный телефон семейных врачей? Насколько сложно попасть сегодня на прием к врачу-специалисту?
Опрос недели ⟩ «Тогда бы я лечился подорожником!»: довольны ли жители Эстонии нашей медициной и готовы ли платить больше?
С первого апреля плата за посещение врача-специалиста и отделения экстренной медицины (EMO) вырастет с пяти до 20 евро. Пенсионерам, безработным, беременным и тем, кто получает прожиточное пособие, плату повышать пока не будут.
Тем временем новоиспеченный министр социальных дел Кармен Йоллер заявила на днях, что работа врачей в государственной системе здравоохранения зачастую неэффективна и плохо организована – поэтому, по мнению министра, медики уходят в частные клиники.
Йоллер предлагает изменить нынешние направления к врачам-специалистам на электронную консультацию, чтобы определять, у каких пациентов более серьезные проблемы со здоровьем и кому нужно быстрее попасть к специалисту.
«Просто привлечь побольше денег - не та задача, которую мне предстоит решить. Систему обязательно нужно менять», - такое мнение высказала Кармен Йоллер в интервью ETV.
Что думают жители Эстонии о нынешней системе здравоохранения – насколько хорошо она организована? Активно ли они используют электронную среду и специализированный телефон для консультаций и направлений? Насколько сложно попасть сегодня на прием к врачу-специалисту?
Витория, работает в сфере обслуживания
По врачам иногда ходим, проверяем здоровье. В целом когда как: иногда врачи нормальные, иногда… немножечко задиристые. Со здоровьем все прекрасно – это самое главное.
К врачам-специалистам обращаемся нечасто. С очередями иногда сталкиваемся, поэтому удобней записываться к врачам через интернет, в электронной среде.
По телефону семейных врачей не звоню, но зато звоню напрямую своему семейному, если надо.
Александр, пенсионер
Двадцать евро за визит к врачу-специалисту лично я платить не готов. Правда, я на пенсии. А здоровье хорошее, бог не обидел.
Считаю, что медицина в Эстонии плохая. Сам-то я по врачам хожу редко, а вот сосед у меня все ходит-ходит, никак его вылечить не могут. Ну что это?
Как улучшить ситуацию, я не знаю. Ходить по частным врачам - а они что, лучше лечат? По-моему, лучше не будет: частному больше заплатишь, а результат будет тот же самый.
Дмитрий, житель Таллинна
К врачам ходим, да. Какое качество медицины? Вот мы как раз сыну зубик вырвали - две недели на таблетках. Так что могло быть и лучше.
Двадцать евро за визит к специалисту и в отделение экстренной медицины? Вопрос в том, куда эти деньги пойдут.
Вот если бы как в церкви поставили, объявили сбор средств на улучшение качества медицины - тогда проблем не вижу, можно и больше платить.
А если эти деньги пойдут на помощь странам третьего мира - тогда бы я лечился подорожником.
Богдан, плотник
Да, слышал, что поднимают плату за визит. Я гражданин Украины, беженец. Я благодарен Эстонии, что она нас приняла, поэтому принимаю все так, как есть.
По врачам здесь ходим, конечно. Сложно ли попасть к врачу-специалисту? Мы едем сразу в отделение EMO, ждем там три-четыре часа и попадаем к тому, к кому нам надо – это если что-то серьезное.
Системой e-perearstikeskus и телефоном семейных врачей пользуется моя жена. Все работает, все хорошо.
Сам я к врачам не обращаюсь, слава богу, в медицинской помощи не нуждаюсь. В целом качество медицины в Эстонии хорошее, нам нравится.
Валентина и Тамара, пенсионерки
Валентина: у меня только семейный врач, общаюсь с ним по телефону, с большими очередями не сталкивалась.
Тамара: да, ходим по врачам, здоровье неважное. На прием попасть несложно, но обычно надо подождать.
Сколько? Если к семейному, то неделю. Лечат хорошо. А к специалистам мы не обращаемся.
Светлана, пенсионерка
К специалисту попасть у нас очень сложно, особенно к неврологу.
Огромные очереди: бывает, приходится ждать и три месяца – если к специалисту, который получше и пользуется спросом.
К частным врачам в этом случае я не обращаюсь: я пенсионерка, не получается.
Думаю, что поднять людям плату за визит к врачу-специалисту – это неправильно. Все-таки и очереди, и плата… Но качеством медицины в Эстонии в целом я довольна.
Светлана, спортсменка
По врачам, в том числе по частным, я не хожу – здоровье прекрасное.
С первого апреля нужно будет платить 20 евро за визит к специалисту? А вот это ужасно.
Я спортсменка. Поскольку к врачам не обращаюсь, о качестве нашей медицины судить не могу.
Что нужно делать, чтобы иметь такое же отличное здоровье? Мой совет всем читателям Rus.Postimees: заниматься спортом и наслаждаться жизнью!