Пт, 28.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Видео В КаПо объяснили, почему кремлевский пропагандист не был задержан на границе с Россией

Copy
Фотоаппарат в офисе Департамента полиции безопасности (КаПо), Таллинн.
Фотоаппарат в офисе Департамента полиции безопасности (КаПо), Таллинн. Фото: Tairo Lutter

Департамент полиции безопасности объяснил Rus.Postimees, в какой ситуации лица, нарушающие санкции ЕС, работая на кремлевскую пропаганду, будут привлечены к уголовной ответственности в Эстонии.

​КаПо объяснила, что говорит действующее законодательство о санкциях в отношении лиц, которые работают на структуры, распространяющие кремлевскую дезинформацию и нарушают санкции ЕС.

Rus.Postimees попросил объяснить, почему российский пропагандист, сотрудник российского проекта International Reporters Андреа Лучиди, который на прошлой неделе пытался вывезти из Эстонии в Россию дрон и валюту, не был задержан на границе.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх