Видео В КаПо объяснили, почему кремлевский пропагандист не был задержан на границе с Россией

​КаПо объяснила, что говорит действующее законодательство о санкциях в отношении лиц, которые работают на структуры, распространяющие кремлевскую дезинформацию и нарушают санкции ЕС.

Rus.Postimees попросил объяснить, почему российский пропагандист, сотрудник российского проекта International Reporters Андреа Лучиди, который на прошлой неделе пытался вывезти из Эстонии в Россию дрон и валюту, не был задержан на границе.