Департамент полиции безопасности объяснил Rus.Postimees, в какой ситуации лица, нарушающие санкции ЕС, работая на кремлевскую пропаганду, будут привлечены к уголовной ответственности в Эстонии.
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Видео ⟩ В КаПо объяснили, почему кремлевский пропагандист не был задержан на границе с Россией
КаПо объяснила, что говорит действующее законодательство о санкциях в отношении лиц, которые работают на структуры, распространяющие кремлевскую дезинформацию и нарушают санкции ЕС.
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