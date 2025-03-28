Интрига Местные выборы в Ида-Вирумаа будут сильно отличаться от всех предыдущих

Как пишет «Северное побережье» в своей редакционной колонке, в Нарве, Кохтла-Ярве и Силламяэ Центристская партия уже утратила былую силу, однако слишком рано исключать ее из игры. «Скорее, у других сил появилось больше шансов для равной конкуренции, - считает редакция портала. - Однако, в Силламяэ это, конечно, маловероятно: там в собрании уже много лет нет оппозиции».

Неизвестно, что будет с Катри Райк, достигшей триумфа на предыдущих выборах, ведь ее нынешнее сотрудничество с Михаилом Стальнухиным может оказать весьма токсичное воздействие на часть ее избирателей. Как и сформированная в Кохтла-Ярве коалиция соцдемов во главе с Эдуардом Одинцом и Центристской партии под руководством ее местного духовного лидера Валерия Корба.

Редакция «Северного побережья» задается вопросами: останется ли у власти в Нарва-Йыэсуу нынешний мэр Максим Ильин? Как повлияет тот факт, что Николай Осипенко, покинувший этот мир в прошлом году, больше не будет участвовать в выборах в Кохтла-Ярве и Йыхви? Сможет ли прокремлевская партия Koos смешать карты Центристской партии в крупных городах и в какой степени? И наконец: как повлияет на исход выборов возможное лишение права голоса граждан России и Беларуси?

Все эти обстоятельства делают предстоящие выборы крайне труднопредсказуемыми, но в то же время интересными.

Граждане третьих стран, в том числе РФ и Беларуси, не смогут голосовать на местных выборах В среду, 26 марта Рийгикогу одобрил законопроект о внесении изменений в конституцию ЭР, согласно которым граждане третьих стран, в том числе России и Беларуси, лишатся права голоса на местных выборах уже с этого года. Обладатели серых паспортов проголосуют в этом году в последний раз. Право голоса граждан ЕС сохранится.