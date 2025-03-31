Право работодателя отказать сотруднику в отпуске: комментирует Трудовая инспекция

Работодатель обязан составлять график отпусков на каждый календарный год (до 31 марта) и уведомлять о нем работника в течение первого квартала календарного года. Это период, когда работодатель может в одностороннем порядке определять продолжительность ежегодного отпуска с учетом пожеланий получателей и работников.

Если работник не использовал часть своего ежегодного отпуска за предыдущий год, это также необходимо указать в графике отпусков текущего года. В противном случае право работника на ежегодный отпуск за предыдущий год может быть утрачено, поскольку срок его действия истекает в течение одного года после окончания календарного года, за который исчисляется отпуск.

Ежегодный отпуск предоставляется по частям только по соглашению сторон. Работник должен использовать не менее 14 календарных дней отпуска подряд. Работодатель имеет право отказать в разделении ежегодного отпуска на части продолжительностью менее семи дней.

Если работодатель не составил график отпусков до конца марта, он лишается права определять сроки отпусков. При таком положении дел работник сам определяет, когда он хочет пойти в отпуск. Ему достаточно будет уведомить начальника о своем намерении в письменном виде за 14 календарных дней. Работодатель не имеет права отказать в предоставлении такого отпуска.

Таким образом, если работник подал письменное заявление о предоставлении отпуска за 14 календарных дней или время отпуска указано в графике отпусков - у работодателя нет оснований отказать.