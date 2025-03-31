О бывшем высокопоставленном полицейском Ээрике Хельдне, которого Харьюский уездный суд оправдал по делу о мошенничестве со служебной ротацией, уже давно ходили разговоры, что он ушёл из Департамента полиции безопасности много лет назад после серьёзного конфликта. Хельдна дал интервью Raadio Kuku, в котором рассказал подробности своей работы в КаПо.
Скандал ⟩ Оправданный судом бывший полицейский о коррупции в КаПо: «Да, всё это имело место»
По словам Ээрика Хельдна, обращение, с которым он столкнулся в КаПо, не соответствовало его этическим стандартам.
Ранее Харьюский уездный суд вынес оправдательный приговор по уголовному делу бывших высокопоставленных полицейских чиновников Ээрика Хельдна, Эльмара Вахера и Айвара Алавере, которых обвинили в мошенничестве и пособничестве мошенничеству.
Однако, как отметил Хельдна, поздравлять его с решением суда не стоит, так как, по его словам, судебная система была использована в чьих-то личных целях.
«Для человека с более чем 25-летним стажем в полиции это, мягко говоря, грустно и абсурдно», - заявил Хельдна в эфире Raadio Kuku.
После того как подозрения в адрес Вахера и Хельдна стали достоянием общественности, в медиа и у суда сформировался образ Хельдна как человека, с которым у сотрудников КаПо отношения не складывались.
Его упрекали в высокомерии и постоянном соперничестве с другими. Бывшие коллеги и чиновники говорили, что Хельдна покинул КаПо в результате конфликта, и что обоим, Хельдна и Вахеру, заранее указывали на возможные проблемы со стажем.
Ээрик Хельдна, работавший в КаПо с 2009 года, так оценивает тот период: «За восемь лет было заведено множество уголовных дел, но, к сожалению, атмосфера в ведомстве была настолько затхлой, что некоторые вещи, с точки зрения опытного криминального полицейского, явно противоречили нормам хорошего управления. А кто меня знает, тот понимает, что я – человек эмоциональный и прямолинейный, и своё мнение при себе не держу».
На вопрос ведущего о недоверии, соперничестве, сокрытии информации и коррупции на высоком уровне Хельдна ответил прямо: «Да, всё это в КаПо, к сожалению, имело место».
Он подчеркнул, что ведомства, отвечающие за внутреннюю безопасность, должны сотрудничать и относиться друг к другу с уважением.
«Оценку поведению некоторых руководителей можно и нужно давать задним числом. Такое поведение точно не соответствует моим этическим принципам», – добавил Хельдна.
По его словам, после ухода из КаПо началась волна дискредитации: якобы он покинул ведомство по причине противоправных действий.
«Я многократно требовал разъяснений у тогдашнего генерального директора КаПо. Мне нечего скрывать – я могу любому смотреть в глаза», - заявил Хельдна.
Пенсия не аннулирована
Хельдна оформил пенсионные выплаты за выслугу лет в 2022 году. Сначала он уточнил в кадровом отделе Департамента полиции и погранохраны (PPA), набрался ли необходимый стаж, затем подал заявление в Департамент социального страхования.
«До 2023 года я и представить себе не мог, что кто-то может счесть это преступлением», - отметил Ээрик Хельдна.
Суть обвинений сводилась к манипуляциям со стажем: якобы он с Вахером договорился о фиктивном трудоустройстве в PPA и последующем возвращении на прежнюю должность в Центр разведки Сил обороны.
Однако, как указал Хельдна, ни его возвращение в полицию, ни назначение пенсии никто не оспаривал и не отменял.
По его словам, дело не в деньгах – потерянные годы не вернуть ни ему самому, ни его семье, ни другим фигурантам дела.
«Для меня самым большим разочарованием стало срыв моей профессиональной мечты – миссии в Украине. Причём претендовать на неё могли только действующие полицейские. Именно туда я должен был вылететь 8 мая, если бы не события 21 марта, – напомнил он о выдвинутом в тот день обвинении. – Слава богу, я не успел оплатить первый взнос за арендованную квартиру в Киеве».
Полностью интервью Ээрика Хельдна слушайте на Raadio Kuku.