Скандал Оправданный судом бывший полицейский о коррупции в КаПо: «Да, всё это имело место»

По словам Ээрика Хельдна, обращение, с которым он столкнулся в КаПо, не соответствовало его этическим стандартам.

Ранее Харьюский уездный суд вынес оправдательный приговор по уголовному делу бывших высокопоставленных полицейских чиновников Ээрика Хельдна, Эльмара Вахера и Айвара Алавере, которых обвинили в мошенничестве и пособничестве мошенничеству.

Однако, как отметил Хельдна, поздравлять его с решением суда не стоит, так как, по его словам, судебная система была использована в чьих-то личных целях.

«Для человека с более чем 25-летним стажем в полиции это, мягко говоря, грустно и абсурдно», - заявил Хельдна в эфире Raadio Kuku.

После того как подозрения в адрес Вахера и Хельдна стали достоянием общественности, в медиа и у суда сформировался образ Хельдна как человека, с которым у сотрудников КаПо отношения не складывались.

Его упрекали в высокомерии и постоянном соперничестве с другими. Бывшие коллеги и чиновники говорили, что Хельдна покинул КаПо в результате конфликта, и что обоим, Хельдна и Вахеру, заранее указывали на возможные проблемы со стажем.

Читайте также Эстония Суд оправдал обвинявшихся в мошенничестве бывших высокопоставленных полицейских