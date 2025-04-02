Ср, 2.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Стало известно, когда Эстония сможет отказаться от запрета на противопехотные мины

Copy
Заросшее заминированное поле в Луганской области у города Золотое, Украина.
Заросшее заминированное поле в Луганской области у города Золотое, Украина. Фото: MOROZ DMYTRO / Postimees

Решение о выходе Эстонии из Конвенции о запрете использования, производства и складирования противопехотных мин принимают не министры, а страны. Об этом Rus.Postimees напомнил председатель Комитета по национальной обороне Рийгикогу Калев Стойческу.

После решения Сейма Латвии поддержать законопроект правительства о денонсации договора о запрете мин, председатель Комитета по национальной обороне Рийгикогу Калев Стойческу («Ээсти200») объяснил, когда аналогичные документы начнут рассматривать депутаты Рийгикогу.

«Факт заключается в том, что на данный момент существует только заявление министров обороны стран Балтии и Польши по данному вопросу от 18 марта. Это преподносится так: "выходят из Оттавской конвенции". Но не министры обороны, а страны выходят из Конвенции, и для этого парламенты этих стран должны одобрить соответствующее решение», - напоминает о принципах разделения властей Калев Стойческу.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх