Стало известно, когда Эстония сможет отказаться от запрета на противопехотные мины

«Факт заключается в том, что на данный момент существует только заявление министров обороны стран Балтии и Польши по данному вопросу от 18 марта. Это преподносится так: "выходят из Оттавской конвенции". Но не министры обороны, а страны выходят из Конвенции, и для этого парламенты этих стран должны одобрить соответствующее решение», - напоминает о принципах разделения властей Калев Стойческу.