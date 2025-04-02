Решение о выходе Эстонии из Конвенции о запрете использования, производства и складирования противопехотных мин принимают не министры, а страны. Об этом Rus.Postimees напомнил председатель Комитета по национальной обороне Рийгикогу Калев Стойческу.
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Стало известно, когда Эстония сможет отказаться от запрета на противопехотные мины
После решения Сейма Латвии поддержать законопроект правительства о денонсации договора о запрете мин, председатель Комитета по национальной обороне Рийгикогу Калев Стойческу («Ээсти200») объяснил, когда аналогичные документы начнут рассматривать депутаты Рийгикогу.