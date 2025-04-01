Ле Пен пообещала бороться за пост президента Франции

«Я боевая, я не позволю себя устранить», - заявила она в интервью французскому телеканалу TF1 в понедельник, 31 марта. В ходе разговора она также сказала, что «ни за что» не уйдет из политики.

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«Есть небольшой путь. Конечно, он узкий, но он существует», - прокомментировала крайне правый политик свою возможность выдвинуться в президенты Франции на выборах 2027 года.

Решение суда Марин Ле Пен назвала политическим и нарушающим закон. «Сегодня вечером миллионы французов возмущены, возмущены до невообразимой степени, видя, что во Франции, стране прав человека, судьи применяют методы, которые считались прерогативой авторитарных режимов», - сказала она.

Согласно данным соцопросов, Ле Пен была фаворитом президентской гонки во Франции. Так, проведенное в конце марта исследование Французского института общественного мнения (IFOP), показало, что только в первом туре голосования ее готовы поддержать от 34% до 37% избирателей. На выборах 2022 года в первом туре она получила 23,15%.

Приговор Марин Ле Пен

Глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, восемь депутатов Европарламента от этой партии, а также 12 парламентских помощников признаны виновными по делу о растрате средств этого законодательного органа. Такое решение вынес Исправительный суд Парижа 31 марта. Ле Пен приговорена к четырем года заключения, из них к двум годам условно, еще два года она будет обязана носить электронный браслет. Кроме того, ей на пять лет запретили избираться в органы власти. При этом коллегия судей постановила, что этот запрет начнет действовать немедленно, вне зависимости от того, подаст ли политик апелляцию, что не соответствует стандартной судебной практике во Франции.

Всего по делу проходили 27 человек, включая руководство «Национального объединения». Политиков обвинили в нецелевом использовании средств Европейского Союза и скрытом финансировании партии путем фиктивного найма ассистентов депутатов Европарламента.

Поддержку Марин Ле Пен после приговора, в числе прочих, выразили вице-премьер Италии Маттео Сальвини, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава входящей в правящую коалицию Нидерландов правой «Партии свободы» Герт Вилдерс.