ЕВГЕН ЦЫБУЛЕНКО Пока летают самолеты и доставляются посылки, международное право функционирует

Если же говорить о праве международной безопасности и международном гуманитарном праве (оно же право войны), которые Вадим, очевидно, имел ввиду, то да, это самые проблемные отрасли МП, но и они важны, хоть и не в состоянии предотвратить войны или во многих случаях защитить жертв войны, как планировалось.

Да, мы видим, что сейчас Россия нарушает все базовые нормы и принципы этих отраслей, развязав агрессивную войну против Украины, и массово и систематически совершая военные преступления; в придачу, на РФ ориентируются диктаторы по всему миру, но, тем не менее, именно нарушение этих норм и принципов позволяет, в том числе, накладывать санкции на нарушителей, а со временем и карать непосредственных исполнителей (сроки давности к таким преступлениям не применяются).

Уже после в частной переписке Вадим написал мне: «Евген, я полностью понимаю твою логику. Но фишка в том, что универсального института исполнения принципов МП не существует. Ну нет таких международных полицейских, которые могли бы прийти в бункер к Путину и привезти его в Гаагу».

Это правда - международной полиции не существует, а международные суды имеют ограниченную юрисдикцию и не всегда эффективные инструменты исполнения решений, но международное право изначально основываясь на другой логике. Эта логика заключалась в том, что государства будут координировать свою волю и усилия для удовлетворения взаимных интересов и достижения общего блага и, как я отметил выше, в абсолютном большинстве случаев это работает. Ведь всем нужно, чтобы самолеты летали, корабли ходили, а почта работала, если вы, конечно, не под санкциями...