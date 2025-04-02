Неделю назад портал Rus.Postimees опубликовал статью-мнение Вадима Штепы о том, что стремительное развитие событий вокруг Украины поставило под сомнение жизнеспособность института международного права. Евген Цыбуленко не согласен с такой оценкой и считает, что международное право по-прежнему окружает нас везде, по сути, как воздух.
ЕВГЕН ЦЫБУЛЕНКО ⟩ Пока летают самолеты и доставляются посылки, международное право функционирует
Когда я прочитал мнение моего старого друга Вадима Штепы «Война в Украине показала, что международного права больше не существует?», то мне в голову сразу пришла известная фраза Аристотеля: «Хотя Платон и истина мне дороги, однако священный долг велит отдать предпочтение истине», известная в народе в своей сокращенной форме: «Платон мне друг, но истина дороже».
Дело в том, что высказав свои абсолютно обоснованные опасения по поводу эффективности и будущего международного права, Вадим допустил типичную ошибку - поставил знак равенства между всем международный правом и лишь одной его отраслью, правом международной безопасности.
На самом деле, международное право - это огромная система права, включающая в себя множество отраслей, благодаря которой живет и работает весь наш глобальный мир. Вот лишь некоторые из них - международное морское, авиационное, космическое право, право международной торговли, дипломатическое и консульское право, почтовое право, телекоммуникационное право и т.д.
В абсолютном большинстве случаев оно прекрасно работает и, если оно исчезнет, остановится все - начиная от полетов самолетов и заканчивая работой почты. По большому счету, международное право окружает нас везде и мы просто не замечаем его - как воздух вокруг нас.
Но если воздух исчезнет, мы сразу начнем задыхаться. Мало, кто об этом задумывается, но получая посылку из другой страны, управляя автомобилем где-нибудь в Таиланде по тем же правилам или даже банально пользуясь своим мобильным телефоном за границей, мы можем это делать только благодаря международным договорам.
Если же говорить о праве международной безопасности и международном гуманитарном праве (оно же право войны), которые Вадим, очевидно, имел ввиду, то да, это самые проблемные отрасли МП, но и они важны, хоть и не в состоянии предотвратить войны или во многих случаях защитить жертв войны, как планировалось.
Да, мы видим, что сейчас Россия нарушает все базовые нормы и принципы этих отраслей, развязав агрессивную войну против Украины, и массово и систематически совершая военные преступления; в придачу, на РФ ориентируются диктаторы по всему миру, но, тем не менее, именно нарушение этих норм и принципов позволяет, в том числе, накладывать санкции на нарушителей, а со временем и карать непосредственных исполнителей (сроки давности к таким преступлениям не применяются).
Уже после в частной переписке Вадим написал мне: «Евген, я полностью понимаю твою логику. Но фишка в том, что универсального института исполнения принципов МП не существует. Ну нет таких международных полицейских, которые могли бы прийти в бункер к Путину и привезти его в Гаагу».
Это правда - международной полиции не существует, а международные суды имеют ограниченную юрисдикцию и не всегда эффективные инструменты исполнения решений, но международное право изначально основываясь на другой логике. Эта логика заключалась в том, что государства будут координировать свою волю и усилия для удовлетворения взаимных интересов и достижения общего блага и, как я отметил выше, в абсолютном большинстве случаев это работает. Ведь всем нужно, чтобы самолеты летали, корабли ходили, а почта работала, если вы, конечно, не под санкциями...