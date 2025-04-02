БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ Устройство российского производства отправляло SMS: владельцу пришел счет на тысячу евро

Инцидент произошел в конце прошлого года, когда клиент установил свою SIM-карту в интернет-роутер российского производства. Хотя на первый взгляд может показаться, что маршрутизатор не предназначен для отправки SMS, при заражении вредоносным ПО он способен рассылать сообщения. Всего за несколько дней зараженное устройство, по всей видимости, отправило 10 000 сообщений за границу, что и привело к огромному счету.

По словам руководителя отдела цифровой безопасности Elisa Ивара Теннокесе, проблема зараженных устройств становится все более актуальной: «Клиент сам не пользовался этими услугами в таком объеме и узнал о происходящем только после получения счета», - объясняет он.

«К сожалению, зараженные вредоносным ПО устройства - это растущая угроза. И если устройство куплено за рубежом или у неизвестного продавца, впоследствии бывает очень сложно установить, было ли оно заражено до покупки или в процессе эксплуатации».

Теннокесе также подчеркнул, что многие пользователи даже не подозревают, что роутеры тоже могут отправлять SMS, и вредоносное ПО может злоупотреблять этой функцией. «В настройках роутера можно отключить функцию отправки сообщений, и мы настоятельно рекомендуем это делать», - добавил он.

Как избежать подобных случаев?

Компания Elisa рекомендует покупать оборудование только у официальных и надежных продавцов, избегать маршрутизаторов и других интернет-устройств сомнительного происхождения, конфигурация которых может быть небезопасной или содержать вредоносное ПО.