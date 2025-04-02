РЕПЛИКА Юферева-Скуратовски: я никогда не лила слез по поводу «стеклянного потолка»

Даже будучи в Центристской партии я никогда не лила слез по поводу «стеклянного потолка». Я, напротив, выступала за то, чтобы русскоязычная молодежь учила язык, получала образование и тем самым разбивала бы этот потолок и на равных условиях конкурировала бы на рынке труда с коренными эстонцами.

Риторика «унизительного положения русских в стране» никогда не была моей, из-за чего у меня и возникали идеологические конфликты с представителями так называемого русского крыла в партии. В публикации не было приведено ни одной прямой цитаты из моих прежних публикаций.

Фрагмент в публикации Валерия Сайковского, касавшийся Марии Юферевой-Скуратовски:

Но все пределы беспринципности и манипуляций превысила новоиспеченная реформистка Мария Юферева-Скуратовски, написав гневное мнение о том, что ее бывшие однопартийцы сеют вражду по теме права голоса. При этом еще года три назад, будучи в Центристской партии, она сама лила крокодиловы слезы на тему «стеклянного потолка» и якобы унизительного положения русских в стране, и невозможности им себя реализовать.

Трудно избавиться от ощущения, что читаешь сегодня ее текст того периода лишь с небольшими добавлениями, но кардинально меняющими смысл.