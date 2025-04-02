В своей статье в жанре мнения публицист Валерий Сайковский отдельно прокомментировал некоторые высказывания эстонских политиков после внесения парламентом изменений в Конституцию. Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски (Партия реформ) отвечает публицисту, настаивая, что не делала в прошлом таких заявлений, которые ей приписываются.
РЕПЛИКА ⟩ Юферева-Скуратовски: я никогда не лила слез по поводу «стеклянного потолка»
Реплика Марии Юферевой-Скуратовски:
Даже будучи в Центристской партии я никогда не лила слез по поводу «стеклянного потолка». Я, напротив, выступала за то, чтобы русскоязычная молодежь учила язык, получала образование и тем самым разбивала бы этот потолок и на равных условиях конкурировала бы на рынке труда с коренными эстонцами.
Риторика «унизительного положения русских в стране» никогда не была моей, из-за чего у меня и возникали идеологические конфликты с представителями так называемого русского крыла в партии. В публикации не было приведено ни одной прямой цитаты из моих прежних публикаций.
Фрагмент в публикации Валерия Сайковского, касавшийся Марии Юферевой-Скуратовски:
Но все пределы беспринципности и манипуляций превысила новоиспеченная реформистка Мария Юферева-Скуратовски, написав гневное мнение о том, что ее бывшие однопартийцы сеют вражду по теме права голоса. При этом еще года три назад, будучи в Центристской партии, она сама лила крокодиловы слезы на тему «стеклянного потолка» и якобы унизительного положения русских в стране, и невозможности им себя реализовать.
Трудно избавиться от ощущения, что читаешь сегодня ее текст того периода лишь с небольшими добавлениями, но кардинально меняющими смысл.