МНЕНИЕ Лишив граждан РФ права голоса, государство наказало их за несделанную им самим работу

Мой взгляд на это такой: если я не могу убедить человека, если мои доводы не работают, это не проблема этого человека, а моя. Это значит, что я не нашел правильный подход. Я не был достаточно убедителен. Я не смог донести до человека очевидные вещи. И тут не стоит сразу кричать, что кто-то глупый или «не такой». Глупо обвинять других в том, что они не думают так, как вы. Взрослый человек всегда понимает: если я не смог изменить чье-то мнение, это моя ответственность.

То же самое и в более широком контексте. Все жители страны ответственны друг за друга. Если мы, как демократическое общество, беспокоимся о части наших людей, мы должны работать с ними, разговаривать, убеждать, предлагать решения и помогать.

И не поймите меня неправильно: я знаю, что такие усилия предпринимались. Есть много замечательных людей, которые приехали в Нарву, чтобы работать и помогать здесь нашим людям. Но этого оказалось недостаточно, и государство сдалось. Оно решило больше не говорить с людьми, не пытаться их убедить, не предлагать решений. Оно просто отрезало их от процесса и продолжило двигаться дальше. Это не про интеграцию. Это не про справедливость и не про безопасность. Это про отказ от ответственности.

Демократия и ее принципы