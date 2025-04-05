МНЕНИЕ Лишив граждан РФ права голоса, государство наказало их за несделанную им самим работу

Среди доводов в поддержку внесения изменений в Конституцию часто называлась и необходимость не допустить появления в Эстонии пророссийских местных управ. Член Социал-демократической партии Олег Гарашин пишет, что провал интеграции в Ида-Вирумаа - это не вина жителей уезда, а ошибка политиков, не выстроивших эффективную стратегию.
Недавно прочитал интересную статью Даниила Куракина, в которой он обсуждает принятие поправок в Конституцию Эстонии, ограничивающих право голоса на местных выборах граждан третьих стран и неграждан, и в которой он немого похвалил партию, в которой я состою.
Приятно, когда кто-то признает заслуги Социал-демократической партии, отмечая, что мы не просто следуем популизму, а умеем находить компромиссы. Но особенно радует, что и признают, что не все в партии согласны с принятым решением о лишении права голоса граждан третьих стран и неграждан. Я вот тот, кто не был и не буду согласен с этим.
Для меня эта тема не привязана к национальности, идентичности или к прочим субъективным факторам. Для меня это прежде всего вопрос демократии и выбора трудного, но правильного пути, вместо выбора легкого и удобного. В эти странные для мира времена, как сейчас, демократия для меня священна. Но, похоже, что в своем понимании того, что такое демократия, я в нашей стране - в меньшинстве. Позвольте объяснить.
Демократия - сложная система
Демократия, в моем понимании - это сложная система, основанная на свободе выбора и слова, равенстве, разделении властей, прозрачности и ответственности. Но главное - это нечеловеческая беспристрастность к собственным принципам. Демократия - это не просто набор правил, а почти сверхчеловеческая выдержка в следовании этим правилам.
Она рушится, когда люди начинают искать «обходные пути», идти на компромиссы с собственными убеждениями или бояться общественного давления.
Демократию мало кто сможет освоить до конца, но если ее осиливают, общество становится по-настоящему демократическим. К сожалению, наше общество и государство не выдержали испытания и выбрали легкий путь.
Лишение права голоса - не безопасность, а манипуляция
Лишение права голоса - это не вопрос безопасности, а инструмент зарабатывания политических очков. Слушаем эти байки о том, что люди с другим гражданством голосуют «небезопасно», уже давно. Но стоит только взглянуть на результаты европейских выборов в Ида-Вирумаа. Господин Стальнухин и Петерсон победили всех. И кто за них голосовал? Только эстонские граждане. Очевидно, что паспорт не имеет никакого значения.
Некоторые говорили, что в Нарве могли выбрать мэрию, ориентированную на Россию, коллаборационистскую, пророссийскую. Да, такая пугающая перспектива вполне возможна даже сейчас. Но разве это вина людей? Нет, это инфантильное и безответственное поведение: когда вам что-то не нравится, вы начинаете обвинять всех вокруг. Когда кто-то делает что-то не так, как вам хочется, а вы обижаетесь и начинаете недовольно показывать язык - это не позиция взрослого человека. Это слабость.
Я, как и Даниил Куракин, тоже считаю Владимира Света конструктивным политиком, и однажды он сказал мне такую вещь: «Если что-то не так, то во всем всегда виноваты политики». И я, честно говоря, согласен с этим. Провал интеграции в Ида-Вирумаа - это не вина жителей уезда, а ошибка политиков, которые не выстроили эффективную стратегию.
Мой взгляд на это такой: если я не могу убедить человека, если мои доводы не работают, это не проблема этого человека, а моя. Это значит, что я не нашел правильный подход. Я не был достаточно убедителен. Я не смог донести до человека очевидные вещи. И тут не стоит сразу кричать, что кто-то глупый или «не такой». Глупо обвинять других в том, что они не думают так, как вы. Взрослый человек всегда понимает: если я не смог изменить чье-то мнение, это моя ответственность.
То же самое и в более широком контексте. Все жители страны ответственны друг за друга. Если мы, как демократическое общество, беспокоимся о части наших людей, мы должны работать с ними, разговаривать, убеждать, предлагать решения и помогать.
И не поймите меня неправильно: я знаю, что такие усилия предпринимались. Есть много замечательных людей, которые приехали в Нарву, чтобы работать и помогать здесь нашим людям. Но этого оказалось недостаточно, и государство сдалось. Оно решило больше не говорить с людьми, не пытаться их убедить, не предлагать решений. Оно просто отрезало их от процесса и продолжило двигаться дальше. Это не про интеграцию. Это не про справедливость и не про безопасность. Это про отказ от ответственности.
Демократия и ее принципы
Даже если я ошибаюсь, и лишение граждан третьих стран и неграждан права голоса на местных выборах действительно обеспечило безопасность страны, это все равно остается абсолютно недемократичным. Мы, как демократическое общество, не можем оправдывать свои ошибки и слабости тем, что нас якобы вынудили внешние или внутренние политические реалии.
Демократические институты не должны зависеть от внешней или внутренней политики в том смысле, как мы обычно понимаем эти термины. Политика может быть гибкой, маневрировать, искать краткосрочные выгоды и принимать компромиссы. Но демократия - не такая система. Она не поддается манипуляциям.
И вот здесь проявляется главный парадокс: демократия рушится не из-за внешних угроз, а из-за внутренних слабостей. Наше общество и государство не выдержали испытания этой системы. Мы выбрали легкий путь. Мы стали искать легкие пути, идти на компромиссы и избегать ответственности.
Вместо того чтобы укреплять демократию и следовать ее принципам, мы предпочли комфорт компромиссов и отказ от принципов. Результат очевиден: вместо подлинной демократии мы получили систему, в которой принципы становятся гибкими, а граждане - жертвами манипуляций примитивных лозунгов вроде «30 лет было на интеграцию». Ну а где же были ВЫ эти 30 лет? Очевидно, не в Нарве, очевидно, не помогая жителям интегрироваться в наше общество.
Мне очень жаль, что демократия, как я ее понимаю, проиграла. Мне стыдно, что моя партия не придерживалась принципов до конца, невзирая на критику со стороны большинства общества. Мне стыдно, что единственная парламентская партия в стране, которая выступила против решения лишить граждан третьих стран и неграждан права голоса на муниципальных выборах - это Центристская партия. К сожалению, они скорее цепляются за русскоязычного избирателя, чем защищают принципы демократии.
Но радует, что я не один в своем мнении. Например, Лийя Хянни, председатель редакционной комиссии Конституционной ассамблеи, правильно отметила, что «под предлогом отмены избирательного права для граждан государств-агрессоров Рийгикогу совершил поворот в конституционных ценностях Эстонии…», и что «это не освобождение от советского прошлого, как утверждалось, а рецидив тоталитарного мышления того времени».
Каждый житель - наш человек
Лично для меня каждый житель Эстонии - это часть нашего общества, и его мнение важно, независимо от гражданства. Мы все вместе строим наше общество, и каждый из нас вносит свой вклад в его развитие, даже если не можем участвовать в выборах.
Я призываю тех, у кого отобрали право голоса, не вестись на поводу у эмоций, как это уже сделала большая часть страны. Будьте взрослыми и не забывайте, что реальное влияние на общественные процессы заключается не только в праве голоса, но и в способности оставаться частью диалога. Продолжайте быть активными, участвуйте в дискуссиях, поддерживайте общественные инициативы, чтобы делать нашу страну лучше для всех.