Мэр Таллинна обещает «четкие» и «конкретные» правила для мини-мопедов: чтобы сделать городскую среду безопасной

Таллиннская городская управа уже разработала «конкретные правила» пользования арендными двухколесными транспортными средствами. Сообщение об этом появилось на сайте мэрии на следующий день после первого случая ДТП, где пострадал несовершеннолетний пользователь нового мини-мопеда. Завтра в мэрию приглашен бизнес.
Встреча с участниками рынка аренды двухколесных электрических транспортных средств пройдет в мэрии Таллинна в четверг 3 апреля. Об этом в среду сообщает сайт мэрии.
«Призовем предпринимателей организовывать услуги таким образом, чтобы нарушений - особенно игнорирования возрастных ограничений, движения по тротуарам и поездок вдвоем или втроем - было как можно меньше», - объясняет мэр Таллинна Евгений Осиновский цель встречи с владельцами прокатного электро-транспорта.
Осиновский обещает уже на следующей неделе принять постановление городских властей о самокатах, велосипедах и мини-мопедах. В мэрии эти правила называют «четкими».
«Многие пешеходы, особенно пожилые люди и семьи с детьми, чувствуют себя небезопасно на тротуарах, - говорит мэр. - Чтобы сделать городскую среду более безопасной для всех, мы введем правила, касающиеся скорости движения и парковки».
Заявление появилась на следующий день после первого ДТП с участием новых мини-мопедов. Во вторник 1 апреля на улице Раадику в Ласнамяэ автомобиль наехал на мини-мопед, которым управлял ребенок. Несовершеннолетний был доставлен в детскую больницу.
Сайт мэрии уточняет, что в соответствии с проектом постановления, предприниматели будут обязаны обеспечивать соответствие арендных легких транспортных средств и велосипедов установленным требованиям.
«Каждое транспортное средство должно быть оснащено названием компании и контактным номером телефона, чтобы пользователи и учреждения могли при необходимости быстро с ними связаться», - сказано в сообщении.
В свою очередь вице-мэр Кристьян Ярван указала на необходимость внесения законодательных изменений.
«На государственном уровне необходимо дополнить закон о дорожном движении, чтобы города имели больше возможностей для обеспечения порядка движения для арендных легких транспортных средств. Например, в настоящее время нет права регулировать общее количество арендных транспортных средств, хотя их избыток и хаотичная парковка являются серьезной проблемой. Мы также не можем установить требования для компаний по ограничению доступа несовершеннолетних к их транспортным средствам, что в настоящее время является одной из основных проблем, связанных с безопасностью», - сказал Ярван.
Планируется обязать владельцев бизнеса эвакуировать транспортные средства в течение трех часов, если самокат, велосипед или мини-мопед оставлен вблизи остановок общественного транспорта, на узких тротуарах, мостах, в туннелях и на перекрестках.
Максимальную разрешенную скорость предполагается установить на уровне - 20 км/ч. В старом городе - 10-15 км/ч. В ночные часы максимальная разрешенная скорость составит 17 км/ч.
«Эти ограничения помогут снизить риск дорожно-транспортных происшествий и обеспечить безопасность пешеходов. Контроль за выполнением новых требований будет осуществлять Таллиннский департамент муниципальной полиции», - завершают в мэрии рассказ о своих планах на мини-мопеды.
Проект постановления доступен на сайте мэрии.
О необходимости обязать бизнес обеспечивать клиентов касками, в сообщении мэрии не сказано ничего.
Rus.Postimees ранее неоднократно сообщал, что новый вид транспорта, доставляет неудобства горожанам. Первые сообщения об этом появились еще в конце марта.
«В случае жалоб мы выясняем, кто участвовал в конкретных ситуациях, и сотрудничаем с полицией для выявления и привлечения к ответственности возможных нарушителей», - заявил после этого порталу «Limon» владелец мини-мопедов.