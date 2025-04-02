Мэр Таллинна обещает «четкие» и «конкретные» правила для мини-мопедов: чтобы сделать городскую среду безопасной

Встреча с участниками рынка аренды двухколесных электрических транспортных средств пройдет в мэрии Таллинна в четверг 3 апреля. Об этом в среду сообщает сайт мэрии.

«Призовем предпринимателей организовывать услуги таким образом, чтобы нарушений - особенно игнорирования возрастных ограничений, движения по тротуарам и поездок вдвоем или втроем - было как можно меньше», - объясняет мэр Таллинна Евгений Осиновский цель встречи с владельцами прокатного электро-транспорта.

Осиновский обещает уже на следующей неделе принять постановление городских властей о самокатах, велосипедах и мини-мопедах. В мэрии эти правила называют «четкими».

«Многие пешеходы, особенно пожилые люди и семьи с детьми, чувствуют себя небезопасно на тротуарах, - говорит мэр. - Чтобы сделать городскую среду более безопасной для всех, мы введем правила, касающиеся скорости движения и парковки».

Заявление появилась на следующий день после первого ДТП с участием новых мини-мопедов. Во вторник 1 апреля на улице Раадику в Ласнамяэ автомобиль наехал на мини-мопед, которым управлял ребенок. Несовершеннолетний был доставлен в детскую больницу.

Сайт мэрии уточняет, что в соответствии с проектом постановления, предприниматели будут обязаны обеспечивать соответствие арендных легких транспортных средств и велосипедов установленным требованиям.

«Каждое транспортное средство должно быть оснащено названием компании и контактным номером телефона, чтобы пользователи и учреждения могли при необходимости быстро с ними связаться», - сказано в сообщении.