Погрязший в потоке жалоб мебельный магазин начал возвращать деньги клиентам

Торговая компания Viikli Kaubandus OÜ (интернет-магазин viikli.ee), столкнувшаяся с многочисленными жалобами, начала возвращать деньги клиентам после предупреждения, сделанного Департаментом по защите прав потребителей и техническому надзору (TTJA).
Компания Viikli Kaubandus работает чуть больше года, но за это время в ее адрес поступило более 50 жалоб, общая сумма финансовых требований разочарованных клиентов превысила 17 000 евро.
В интернет-магазине Viikli можно купить кровати, матрасы и диваны, цены на которые обычно колеблются от 100 до 500 евро. На сайте часто мелькает рекламный баннер с лозунгом «Безопасная покупка».
Продавец не отвечал на обращения потребителей и не предоставлял разъяснений департаменту в ходе разбирательств, сообщается в отчете TTJA.
Согласно жалобам, многие потребители не получили заказанные через сайт viikli.ee товары.
Изначально продавец обещал клиентам доставить товар или вернуть деньги, однако позже на запросы клиентов компания либо не отвечала вовсе, либо от нее поступали пустые автоматические сообщения.
С 26 сентября 2024 года Viikli Kaubandus OÜ была включена в черный список продавцов, не выполняющих решения комиссии по рассмотрению потребительских споров.
Проблемы начались вскоре после регистрации
Компания была зарегистрирована в марте прошлого года. Ее владельцами и членами правления являются Марили и Вейко Тихеметс.
Компания не представила еще ни одного годового отчета, поскольку срок для его подачи еще не наступил.
Из данных Коммерческого регистра видно, что серьезные проблемы начались в июле прошлого года, когда судебный пристав и полиция наложили на компанию полный запрет на распоряжение активами.
Это обычно связано с невыполнением финансовых обязательств, например, появлением долгов перед государством или частными лицами, что, как правило, приводит к началу исполнительного производства и изъятию средств с банковского счета компании.
При наложении запрета на распоряжение активами владельцы не могут продать компанию, что предотвращает ситуацию, когда предприятие, имеющее долги, продается третьим лицам, которые не намерены или не могут вернуть деньги клиентам.
Дело сдвинулось с мертвой точки
После получения предупреждения от TTJA компания наконец начала решать вопросы, связанные с жалобами.
Как сообщила руководитель отдела консультаций для потребителей и предпринимателей TTJA Кристина Таммару, после пресс-релиза, опубликованного ведомством, торговец начал возвращать деньги первым клиентам.
«На 01.04.2025 компания была исключена из черного списка. Сейчас TTJA проверяет, сколько из всех требований было удовлетворено», - уточняет Таммару.
Представитель Viikli Kaubandus заявил, что деньги были возвращены клиентам и что компания больше не имеет нерешенных споров, а также была удалена из черного списка.