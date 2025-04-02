Погрязший в потоке жалоб мебельный магазин начал возвращать деньги клиентам

Компания Viikli Kaubandus работает чуть больше года, но за это время в ее адрес поступило более 50 жалоб, общая сумма финансовых требований разочарованных клиентов превысила 17 000 евро.

В интернет-магазине Viikli можно купить кровати, матрасы и диваны, цены на которые обычно колеблются от 100 до 500 евро. На сайте часто мелькает рекламный баннер с лозунгом «Безопасная покупка».

Продавец не отвечал на обращения потребителей и не предоставлял разъяснений департаменту в ходе разбирательств, сообщается в отчете TTJA.

Согласно жалобам, многие потребители не получили заказанные через сайт viikli.ee товары.

Изначально продавец обещал клиентам доставить товар или вернуть деньги, однако позже на запросы клиентов компания либо не отвечала вовсе, либо от нее поступали пустые автоматические сообщения.

С 26 сентября 2024 года Viikli Kaubandus OÜ была включена в черный список продавцов, не выполняющих решения комиссии по рассмотрению потребительских споров.

Проблемы начались вскоре после регистрации

Компания была зарегистрирована в марте прошлого года. Ее владельцами и членами правления являются Марили и Вейко Тихеметс.

Компания не представила еще ни одного годового отчета, поскольку срок для его подачи еще не наступил.

Из данных Коммерческого регистра видно, что серьезные проблемы начались в июле прошлого года, когда судебный пристав и полиция наложили на компанию полный запрет на распоряжение активами.