После аварии, в которую попал ребенок на мини-мопеде, депутат Рийгикогу обвинил Партию реформ и «Ээсти 200»

В четверг, 3 октября представители частного бизнеса, который зарабатывает на аренде двухколесного электро-транспорта, придут в мэрию поговорить. Об этом в среду, то есть на следующий день после первой в Таллинне трагедии с ребенком на новом прокатном мини-мопеде, в специальном заявлении сообщила городская администрация.