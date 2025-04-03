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После аварии, в которую попал ребенок на мини-мопеде, депутат Рийгикогу обвинил Партию реформ и «Ээсти 200»

Вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван демонстрирует электрический мини-мопед, март 2025 года.
Вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван демонстрирует электрический мини-мопед, март 2025 года. Фото: Tairo Lutter

Проблема безопасности двухколесных прокатных транспортных средств в Эстонии из юридической плоскости быстро перешла в политическую. Заявления политиков о новом опасном развлечении детей, которое, очевидно связано с будущими трагедиями, стали поступать сразу после того, как в Ласнамяэ ребенок на мини-мопеде попал под автомобиль.

В четверг, 3 октября представители частного бизнеса, который зарабатывает на аренде двухколесного электро-транспорта, придут в мэрию поговорить. Об этом в среду, то есть на следующий день после первой в Таллинне трагедии с ребенком на новом прокатном мини-мопеде, в специальном заявлении сообщила городская администрация.

Мэр говорит

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