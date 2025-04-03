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LHV после долгих споров предоставил доступ к выпискам с банковского счета умершего

Наличные евро (иллюстративное фото).
Наличные евро (иллюстративное фото). Фото: Arvo Meeks / Postimees

Наследникам пришлось больше месяца вести споры с банком LHV, чтобы получить выписки с банковского счета умершего. Потребовалось более полугода давления, чтобы банк опубликовал информацию о правах и возможностях наследников на своем сайте и признал, что раньше слишком строго подходил к вопросам банковской тайны, сообщает ERR.

Прошлым летом семья, потерявшая близкого человека, обратилась в LHV с запросом на доступ к выпискам с банковского счета умершего, предоставив нотариально заверенное свидетельство о праве на наследство и ожидая, что процедура будет стандартной.

Однако сотрудники LHV отказались предоставить выписки. В качестве причины они сослались на банковскую тайну, заявив, что наследники являются третьими сторонами.

«Вынуждены признать, что в нашем первоначальном ответе мы были чрезмерно осторожны», - заявил впоследствии представитель LHV.

Читайте подробнее на новостном портале ERR.

В марте мы сообщали, что Нотариальная палата Эстонии представила новый вебсайт, который собрал всю важную информацию о наследовании и завещании в одном месте.

Материалы изложены простым и понятным языком, что избавляет людей от необходимости разбираться в сложных юридических текстах или искать сведения по разным источникам.

Веб-ресурс разделен на две основные темы:

  • Порядок наследования – объясняется, как проходит процесс наследования по закону и по завещанию, какие этапы он включает от регистрации смерти до окончательного перехода имущества.
  • Оформление наследства – рассказывается о возможных вариантах завещания, разнице между завещанием и наследственным договором, их разновидностях, преимуществах и недостатках. Также поясняется, какое имущество можно передавать по наследству.

При разработке сайта Нотариальная палата уделила особое внимание удобству мобильной версии, чтобы люди могли быстро и легко находить нужную информацию, используя смартфон.

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