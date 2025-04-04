Наши отпечатки на «Искандерах»: эстонские фирмы перевозят украинский титан в Россию

Схема напоминает ту, о которой Postimees писал в мае прошлого года : тогда сообщалось, что с украинского госпредприятия через эстонские фирмы в Россию, в том числе на заводы государственного оборонного концерна «Ростех», поступали различные титановые оксиды: например, ильменитовый и рутиловый концентраты. Но в этот раз речь идет о других компаниях - ExpoGroup и Alus Grupp - и другой товарной группе: о титанe. Этот материал не находится под санкциями Европейского союза.

Как титан из Украины попадает в Россию

Antares - газовый и металлургический гигант. Документального подтверждения того, что именно с этой компании начинаются поставки титана, нет, однако такой вывод был сделан на основе известных фактов и анализа логистических возможностей украинских предприятий.

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SA Rovena - давний бизнес-партнер эстонской OÜ ExpoGroup на украинском рынке.

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Farotex DWC-LLC - зарегистрированная в Дубае компания, подключившаяся к схеме транзита титана после начала полномасштабной войны.

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OÜ ExpoGroup - фирма, которая доставляет груз из Украины в Эстонию. Единственный владелец - Игорь Лысак, но в прошлом руководящие должности также занимала супружеская пара Александр и Ирина Евлановы.

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Alus Grupp OÜ перевозит титан из Эстонии в Россию. Фактический бенефициар - Эдуард Механиков. Члены правления - Тарас Потапов и Андрей Гусев. В отношении компании начато уголовное производство по делу о нарушении санкционного режима.

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LLC Dvina Splavresurs - российская компания, куда в итоге поступает титан.