ФОТО Русский ультранационалист депортирован из Эстонии

Путешествие по оккупированному Крыму

По данным Propastop, летом 2022 года, всего через полгода после полномасштабного вторжения России в Украину, Горлов отправился с семьей в путешествие по оккупированным городам Крыма.

8 октября он снова опубликовал видеоролик с пересечением Керченского моста и прокомментировал его так: «Сегодня утром на Крымском мосту прогремел взрыв. В украинских соцсетях зря радуются и нахваливают работу ВСУ, официальные российские каналы говорят о взрыве легкового автомобиля. Но если подумать - кто это сделал, зачем, кому это выгодно и каким будет ответ?»

Этот пост вызвал более 100 комментариев, и Горлов сам активно вел дискуссию.

Первый же комментатор саркастически ответил на его вопрос:

«Это ведь подарок Вовке (Владимиру Путину) на 70-летие.»

В разгоревшихся спорах Горлов настаивал, что в Украине полно нацистов. «Поезжай в Донбасс после войны и поговори с местными - они тебе объяснят, сколько там нацистов,» - советовал он одному из собеседников.

Когда проукраинские комментаторы поинтересовались, откуда у него такая информация, Горлов ответил: «Обычные украинцы, жители Херсонской, Запорожской, Донецкой областей - мои хорошие знакомые и друзья. Плюс я сам умею анализировать слова и действия некоторых украинских представителей, а также лично сталкивался с нацистами в интернете».

Запугивание журналистов

Горлову нравится демонстрировать свою спортивную форму в соцсетях, и это является важной частью его образа сильного и решительного человека.

Однако свою физическую мощь он пытался использовать не только для саморекламы, но и для давления на журналистов.

Деятельность Горлова подробно освещала журналистка русской редакции Delfi Ольга Минник, и, похоже, это его раздражало. 17 февраля после рабочего дня Минник обнаружила, что Горлов поджидает ее на парковке позади редакции Delfi.