ФОТО Русский ультранационалист депортирован из Эстонии

Сегодня, 5 апреля, ночью Департамент полиции и погранохраны в сотрудничестве с КаПо выслали из страны русского шовиниста Константина Горлова.
Департамент полиции и погранохраны (PPA) по предложению КаПо аннулировал долгосрочный вид на жительство русского националиста Константина Горлова.
«Горлов, представлявший угрозу безопасности и общественному порядку Эстонии, сегодня ночью был депортирован из страны. Кроме того, ему запрещен въезд в Эстонию и страны Шенгенской зоны», - говорится в соцсетях PPA.
Напомним, что в марте этого года Харьюский уездный суд признал Горлова виновным в оправдании международного преступления.
Горлова обвиняли в том, что 18 августа 2024 года в ходе трансляции в социальной сети TikTok, направленной на широкую аудиторию, он публично демонстрировал символ, связанный с актом агрессии и геноцидом, - элемент герба Российской Федерации.
Во время беседы с другим человеком, с которым обсуждалось присоединение оккупированных территорий Украины к Российской Федерации, Горлов оправдывал эти действия. В качестве фона для трансляции он использовал флаг футбольного клуба «Спартак» (Москва), на котором отчетливо был виден двуглавый золотой орел - элемент герба РФ, а поверх него располагалась эмблема самого клуба. Двуглавый орел был хорошо различим и безусловно узнаваем.
За этот поступок суд назначил Константину Горлову штраф в размере 800 евро. Расходы на защиту он обязан оплатить самостоятельно.
Суд прекратил разбирательство по двум эпизодам из-за отсутствия состава правонарушения. Было установлено, что два изображения и видео с музыкальным сопровождением, упомянутые в обвинении, не могут быть расценены как оправдание или поддержка акта агрессии и геноцида.
Путешествие по оккупированному Крыму
По данным Propastop, летом 2022 года, всего через полгода после полномасштабного вторжения России в Украину, Горлов отправился с семьей в путешествие по оккупированным городам Крыма.
8 октября он снова опубликовал видеоролик с пересечением Керченского моста и прокомментировал его так: «Сегодня утром на Крымском мосту прогремел взрыв. В украинских соцсетях зря радуются и нахваливают работу ВСУ, официальные российские каналы говорят о взрыве легкового автомобиля. Но если подумать - кто это сделал, зачем, кому это выгодно и каким будет ответ?»
Этот пост вызвал более 100 комментариев, и Горлов сам активно вел дискуссию.
Первый же комментатор саркастически ответил на его вопрос:
«Это ведь подарок Вовке (Владимиру Путину) на 70-летие.»
В разгоревшихся спорах Горлов настаивал, что в Украине полно нацистов. «Поезжай в Донбасс после войны и поговори с местными - они тебе объяснят, сколько там нацистов,» - советовал он одному из собеседников.
Когда проукраинские комментаторы поинтересовались, откуда у него такая информация, Горлов ответил: «Обычные украинцы, жители Херсонской, Запорожской, Донецкой областей - мои хорошие знакомые и друзья. Плюс я сам умею анализировать слова и действия некоторых украинских представителей, а также лично сталкивался с нацистами в интернете».
Запугивание журналистов
Горлову нравится демонстрировать свою спортивную форму в соцсетях, и это является важной частью его образа сильного и решительного человека.
Однако свою физическую мощь он пытался использовать не только для саморекламы, но и для давления на журналистов.
Деятельность Горлова подробно освещала журналистка русской редакции Delfi Ольга Минник, и, похоже, это его раздражало. 17 февраля после рабочего дня Минник обнаружила, что Горлов поджидает ее на парковке позади редакции Delfi.
«Он хотел, чтобы я его заметила - чтобы я поняла, что у меня будут проблемы. Но подойти ко мне он так и не решился, и я от него храбрости не ожидала. Когда на место прибыл полицейский патруль, Горлов и второй мужчина, который приехал на другой машине, тут же скрылись», - рассказала Минник Rus.Postimees.