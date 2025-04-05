ГАЛЕРЕЯ В Ласнамяэ начался весенний сезон тренировок по скандинавской ходьбе

«После затяжной зимы бывает трудно вернуться к тренировкам на свежем воздухе. Чтобы пробудиться от зимней спячки, советую присоединиться к нашим тренировкам по скандинавской ходьбе. Наш энергичный тренер и поддержка других участников помогут не потерять мотивацию», - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Тренировки в парке Тондираба проходят каждый вторник апреля (8, 15, 22 и 29 апреля) в 11:00. Участники собираются на парковке напротив главного входа в ледовый холл Тондираба (ул. Варраку, 14), со стороны троп здоровья.

В мае занятия проходят уже в парке Паэ, где участники собираются у входа в управу района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) каждый вторник, то есть 6, 12, 20 и 27 мая.

Участие в тренировках и прокат палок для скандинавской ходьбы бесплатны, одеваться рекомендуется по погоде.

Тренировки проводит вице-президент Эстонского союза скандинавской ходьбы Ренэ Меймер.

Участие в тренировках не требует предварительной записи. Получить дополнительную информацию можно по телефону 645 7702.