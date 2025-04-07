«Это невообразимый ужас»: верховный комиссар ООН по правам человека осудил убийство детей в Кривом Роге, совершенное Россией

Сотрудники ООН задокументировали последствия удара российской ракетой по детской площадке в Украине, в результате которого погибли девять детей. С начала полномасштабной войны количество детей убитых военными приблизилось к семи сотням.
Верховный комиссар ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк заявил, что шокирован нападением российских вооруженных сил на украинский город Кривой Рог, в результате которого погибли 18 человек.
«Это невообразимый ужас - девять детей погибли, большинство из которых играли в парке, когда над ними разорвался осколочный заряд военного оружия, - сказал Верховный комиссар ООН по правам человека. - Один взрыв унес 18 жизней в теплый пятничный вечер в Кривом Роге, когда семьи собрались у детской площадки, ресторана и жилых домов».
Сотрудники УВКПЧ посетили место удара в субботу, задокументировали ущерб и установили имена и личности убитых детей. Это самый смертоносный одиночный удар, который привел к жертвам среди детей, подтвержденный Управлением с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.
«Использование РФ взрывного оружия с большой площадью поражения в густонаселенном районе и без явного военного присутствия демонстрирует безрассудное пренебрежение к жизни мирных граждан», - говорит Тюрк.
Россия, подтверждая удар, заявила, что била по скоплению военных.
Международное гуманитарное право требует от сторон конфликта использовать такие средства или методы ведения боевых действий, которые не приведут к ударам по гражданским.
«Оно также требует от сторон принятия всех возможных мер предосторожности для минимизации ущерба гражданским, включая проверку того, что цели, на которые направлены удары, являются военными, а не гражданскими, - напоминает Фолькер Тюрк, добавляя, что должны минимизировать потери среди мирного населения.
4 апреля Россия нанесла ракетный удар по жилому району Кривого Рога, где находились детская площадка, ресторан и многоэтажные дома. Местные власти сообщили, что погибли 18 человек, в том числе девять детей. 75 человек получили ранения, в том числе 12 детей. Многие жертвы атаки погибли и были ранены именно на детской площадке.
«Трагические и бесчеловечные кадры приходят из Кривого Рога. Очередная безрассудная российская атака на густонаселенный жилой район, в результате чего погибло по меньшей мере 14 человек, в том числе шестеро детей. Не заинтересованная в мире Россия продолжает уничтожать Украину», - написала она на платформе социальной сети X.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его неприятно удивляет реакция посольства США.
«Очень важно, чтобы этот российский удар по людям, по городу и каждый такой удар не оставались без реакции мира. Кривой Рог и всю Украину вчера и сегодня уже многие поддержали. Я благодарен за принципиальную позицию министрам иностранных дел Чехии, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Австрии. Спасибо за позицию и поддержку Высокой представительнице Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности. Мы ценим, что принципиально высказались посольства Японии, Великобритании, Швейцарии и Германии, - сказал Зеленский. - К сожалению, неприятно удивляет реакция посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ - и такая слабая реакция. Даже слово "российская" боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей».
По данным УВКПЧ, с начала полномасштабного вторжения как минимум 669 украинских детей были убиты и 1 833 ранены. Война вынудила более 2,4 миллиона детей покинуть свои дома.
Война продолжается уже 1139 дней.