«Это невообразимый ужас»: верховный комиссар ООН по правам человека осудил убийство детей в Кривом Роге, совершенное Россией

4 апреля Россия нанесла ракетный удар по жилому району Кривого Рога, где находились детская площадка, ресторан и многоэтажные дома. Местные власти сообщили, что погибли 18 человек, в том числе девять детей. 75 человек получили ранения, в том числе 12 детей. Многие жертвы атаки погибли и были ранены именно на детской площадке.

«Трагические и бесчеловечные кадры приходят из Кривого Рога. Очередная безрассудная российская атака на густонаселенный жилой район, в результате чего погибло по меньшей мере 14 человек, в том числе шестеро детей. Не заинтересованная в мире Россия продолжает уничтожать Украину», - написала она на платформе социальной сети X.

«Очень важно, чтобы этот российский удар по людям, по городу и каждый такой удар не оставались без реакции мира. Кривой Рог и всю Украину вчера и сегодня уже многие поддержали. Я благодарен за принципиальную позицию министрам иностранных дел Чехии, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Австрии. Спасибо за позицию и поддержку Высокой представительнице Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности. Мы ценим, что принципиально высказались посольства Японии, Великобритании, Швейцарии и Германии, - сказал Зеленский. - К сожалению, неприятно удивляет реакция посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ - и такая слабая реакция. Даже слово "российская" боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей».