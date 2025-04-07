Мнение Илон Маск остался без денег, а мне достался полтергейст

Покупка Tesla даже не обсуждалась. Каким бы навороченным ни был автомобиль, я не отдам Илону Маску свои деньги.

С одной стороны, в пользу Audi говорила привычка: последние пять автомобилей в нашей семье имели четыре кольца на решетке радиатора. С другой стороны, во время предыдущей деловой встречи с импортером Audi Пеэтером Тийтсоном он произвел очень приятное впечатление. Более того, на протяжении многих лет Audi поддерживала ведущих эстонских спортсменов - от Эрки Ноола до Расмуса Мяги. С учетом моего прошлого - весомый аргумент!

Итак, в конце прошлого года мы купили новый полностью электрический Audi. Чинный, симпатичный, довольно скромный. Едет очень плавно. Если едет. К сожалению, проблемы стали возникать практически с первых дней.

Вахур Керсна и его электромобиль Audi. Фото: Kelvin Kersna

Во время поездки машина просто берет и останавливается: просто тишина и ни одна кнопка не работает. Все четыре стекла могут опуститься, когда захотят. Дверь багажника открывается, когда ей вздумается (последний раз на мойке), бесключевой доступ работает, когда захочет (скорее, редко), открытие багажника взмахом ноги работает под настроение, лючок зарядного порта имеет привычку время от времени не открываться, телефон сам начинает кому-то названивать, а навороченное приложение оказалось совершенно бесполезным. Экран становится темным и остается таким, упрямо отображая только предупреждение, что если я немедленно не включу систему, он ее выключит(?).

В дилерском центре час разбирались и сказали, что не стоит беспокоиться, на заводе этим занимаются, это проблема с программным обеспечением, они разберутся и сообщат мне. Они занимаются этим уже больше месяца, не видно ни конца ни края. Я не смею мечтать о том, что пока на Украину падают бомбы, Audi сможет предоставить нам немного более надежную подменную машину, пока они занимаются поимкой полтергейста.

В свое время пройдя через огонь, воду и медные трубы с «москвичом» и различными «ладами» - будет ли по-прежнему уважающий себя гражданин Эстонской Республики в 2025 году, развесив уши, терпеть все это?

Даже не знаю. Несмотря ни на что, я не собираюсь стучаться в дверь этого на три четверти сумасшедшего Маска. Я не собираюсь отдавать свои деньги хитрым китайцам. Да, Volvo тоже принадлежит китайцам... Я уже однажды сильно обжегся с Lexus. Корейцы едят (или, по крайней мере, недавно ели) собак. Со всеми что-то не так.