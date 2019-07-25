Эстонский стартап, представивший первый отечественный электромобиль, оказался в финансовой яме

«Мы думали, что жители Эстонии захотят увидеть свои имена на автомобиле, который займет символическое место на автомобильном заводе Nobe, но все-таки им этого не надо», - сослался на один из подарков, который был обещан тем, кто поддержит проект, создатель Nobe Роман Мульяр.

Еще недавно у фирмы SeaNest, которая занимается созданием автомобилей Nobe, имелась задолженность по налогам в размере 2000 евро, еще 3024 евро она была должна организаторам прошедшей в Германии выставки eMove360°, но, по словам Мульяра, эти счета уже оплачены.

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15 июля на сайте финансирования творческих проектов Indiegogo, который работает по схеме общего финансирования, началась кампания, с помощью которой для Nobe хотят собрать 100 000 долларов или 89 743 евро. К настоящему моменту собрано лишь пять процентов от заявленной цели, то есть 4783 евро. Кампания продлится до 29 августа, и если заполучить желаемую сумму не получится, инвесторам вернут деньги. Сейчас свой вклад в Nobe внесли 43 человека.

«Имена и фамилии всех спонсоров проекта в качестве благодарности мы укажем на самом первом автомобиле Nobe. Нам можно пожертвовать 20 и 100 евро, и от выделяемой суммы зависит также размер имени на машине. Если имен будет больше, чем может уместиться на одном автомобиле, мы просто построим второй», - говорил в начале кампании Роман Мульяр.