Эстонский стартап, представивший первый отечественный электромобиль, оказался в финансовой яме

Эстонская стартап-фирма Nobe, недавно представившая свои первые электромобили, испытывает трудности: для запуска производства на каждом шагу нужны деньги и даже начатая некоторое время назад на платформе общественного финансирования Indiegogo кампания никак не способствует улучшению ситуации, пишет Äripäev.
«Мы думали, что жители Эстонии захотят увидеть свои имена на автомобиле, который займет символическое место на автомобильном заводе Nobe, но все-таки им этого не надо», - сослался на один из подарков, который был обещан тем, кто поддержит проект, создатель Nobe Роман Мульяр.
Еще недавно у фирмы SeaNest, которая занимается созданием автомобилей Nobe, имелась задолженность по налогам в размере 2000 евро, еще 3024 евро она была должна организаторам прошедшей в Германии выставки eMove360°, но, по словам Мульяра, эти счета уже оплачены.
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15 июля на сайте финансирования творческих проектов Indiegogo, который работает по схеме общего финансирования, началась кампания, с помощью которой для Nobe хотят собрать 100 000 долларов или 89 743 евро. К настоящему моменту собрано лишь пять процентов от заявленной цели, то есть 4783 евро. Кампания продлится до 29 августа, и если заполучить желаемую сумму не получится, инвесторам вернут деньги. Сейчас свой вклад в Nobe внесли 43 человека.
«Имена и фамилии всех спонсоров проекта в качестве благодарности мы укажем на самом первом автомобиле Nobe. Нам можно пожертвовать 20 и 100 евро, и от выделяемой суммы зависит также размер имени на машине. Если имен будет больше, чем может уместиться на одном автомобиле, мы просто построим второй», - говорил в начале кампании Роман Мульяр.
Напомним, что в автомобиль Nobe вмещается три человека, и еще остается пространство для багажа. Основной и мобильный аккумуляторы позволяют проехать на одной зарядке до 270 километров, а максимальная скорость, которую развивает машина, достигает 110 км/ч. В предварительной продаже есть машины трех цветов: синего, красного и черного.Первые машины должны быть готовы к середине 2020 года.