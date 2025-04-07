Такое мнение Лиги высказал, комментируя ERR статистику мартовской инфляции, согласно которой индекс потребительских цен в марте этого года снизился на 0,5% по сравнению с февралем, но вырос на 4,4% по сравнению с мартом прошлого года.

«Мое настоятельное желание, чтобы мы меньше говорили о ценах и больше о доходах, потому что жизнь эстонцев в целом идет в гору. Доходы растут быстрее, если говорить о среднем показателе, а цены - это уже нечто среднее, статистическое», - сказал министр финансов.