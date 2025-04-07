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Лиги: давайте меньше говорить о ценах, жизнь эстонцев идет в гору (1)

Редактор: rus.postimees.ee
Юрген Лиги.
Юрген Лиги. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

По мнению министра финансов Юргена Лиги, следует больше говорить не о росте цен, а о росте доходов населения, пишет Rus.ERR.

Такое мнение Лиги высказал, комментируя ERR статистику мартовской инфляции, согласно которой индекс потребительских цен в марте этого года снизился на 0,5% по сравнению с февралем, но вырос на 4,4% по сравнению с мартом прошлого года.

«Мое настоятельное желание, чтобы мы меньше говорили о ценах и больше о доходах, потому что жизнь эстонцев в целом идет в гору. Доходы растут быстрее, если говорить о среднем показателе, а цены - это уже нечто среднее, статистическое», - сказал министр финансов.

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Также министр финансов заверил, что так называемый «налоговый горб» точно будет отменен со следующего года, что должно привести к снижению налогового бремени.

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