ОТ ПОЛИТОЛОГА Херсон – город контрастов, которых вы никогда не видели. Часть вторая

Ситуация со старыми людьми именно такая, как описывает Ирина. Медработники рассказывают, что они попадают в поликлинику, подлечиваются, и уходят назад, в свои дома. И остаются только на волонтеров. Больше никто туда не осмеливается ездить.

«Как вы тут справляетесь?» - спрашиваю я медсестру Юлию в поликлинике.

«А кто еще, если не мы? - отвечает она, - Это наша работа».

Поликлиника, Херсон. Фото: Личный архив Олеси Мельник

Поликлиника Днепровского района работает постоянно. В это же время, когда мы сидели там:

Скриншоты из телеграм-канала «Херсон - шо там». Все указанные улицы - Днепровский район, район поликлиники Фото: Личный архив Олеси Мельник

Коммунальные службы работают, полиция работает, скорые выезжают каждый день по всему городу. Работают магазины, аптеки, банки. Открываются новые точки. Город живет.

Весь город - сплошной волонтерский центр. Гуманитарные центры работают. Люди, которые нуждаются в помощи, постоянно получают гуманитарку.

Волонтер Александр рассказывает: «Здесь каждые 100 метров кто-то что-то делает. Кто-то плетет сетки, кто-то делает свечки, кто-то собирает дроны. Я езжу по всему городу. Особенно в те районы, где много чего летает. Забираю то, что не долетело и упало. А я их собираю и делаю так, чтобы долетало. Только к ним назад».

Херсон - это лучший город, где можно было бы жить еще сто лет, не выезжая.