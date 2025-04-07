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«Я отдавал все»: Гаусс прокомментировал 13 лет во главе airBaltic

Мартин Гаусс.
Мартин Гаусс. Фото: /LETA

Мартин Гаусс, покидающий пост председателя правления латвийской национальной авиакомпании airBaltic, гордится проделанной работой в авиакомпании за 13 лет, написал Гаусс в Twitter.

Он отмечает, что в понедельник правительство Латвии как крупнейший акционер авиакомпании выразило недоверие, и совет airBaltic поступил соответствующим образом.

Гаусс добавил, что покидает авиакомпанию после 13 насыщенных лет работы и гордится тем, что ему удалось построить - устойчивую авиакомпанию, преданную команду и амбициозное видение. «Я отдавал все и сделал бы это снова», - говорит Гаусс.

Он выразил благодарность всем, кто работал вместе с с ним.

Гаусс работу в airBaltic начал 1 ноября 2011 года.

Как сообщалось, сегодня, 7 апреля, бывший председатель правления Латвийской национальной авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс был отстранен от должности.

С сегодняшнего дня обязанности временного исполнительного директора авиакомпании airBaltic будет исполнять Паулс Цалитис, действующий член правления и директор по оперативному управлению airBaltic. Кроме того, работу в правлении предприятия продолжит Витольд Яковлев, член правления и финансовый директор.

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