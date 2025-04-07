«Я отдавал все»: Гаусс прокомментировал 13 лет во главе airBaltic

Он отмечает, что в понедельник правительство Латвии как крупнейший акционер авиакомпании выразило недоверие, и совет airBaltic поступил соответствующим образом.

Гаусс добавил, что покидает авиакомпанию после 13 насыщенных лет работы и гордится тем, что ему удалось построить - устойчивую авиакомпанию, преданную команду и амбициозное видение. «Я отдавал все и сделал бы это снова», - говорит Гаусс.

Он выразил благодарность всем, кто работал вместе с с ним.

Today, my journey as CEO of @airBaltic comes to an end. The Latvian government, as majority shareholder, has withdrawn its trust — and the Supervisory Board has acted accordingly.



I leave after 13 intense years, proud of what we built: a resilient airline, a loyal team, and a… pic.twitter.com/ofUheGVY8W — Martin Gauss (@Gaussm) April 7, 2025

Гаусс работу в airBaltic начал 1 ноября 2011 года.

Как сообщалось, сегодня, 7 апреля, бывший председатель правления Латвийской национальной авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс был отстранен от должности.