Российская пропаганда заговорила о присоединении стран Балтии к РФ. В телеэфирах россияне голосуют, нужно ли российскому государству заново оккупировать Таллинн, Ригу и Вильнюс, и вспоминают евродепутата Яну Тоом. Rus.Postimees изучил и проанализировал все сказанное, спустя 34 года после того как Москва признала независимость Эстонии.