Российская пропаганда заговорила о присоединении стран Балтии к РФ. В телеэфирах россияне голосуют, нужно ли российскому государству заново оккупировать Таллинн, Ригу и Вильнюс, и вспоминают евродепутата Яну Тоом. Rus.Postimees изучил и проанализировал все сказанное, спустя 34 года после того как Москва признала независимость Эстонии.
Аудитория российского телеканала НТВ (включен в санкционные списки ЕС в декабре 2022 года, но все еще доступен в Эстонии) в течение часа решала судьбу Эстонии, Латвии и Литвы как независимых суверенных государств.
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