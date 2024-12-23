Госканцелярия: полная блокировка российской пропаганды в Эстонии невозможна

​Спустя тридцать четыре месяца после начала полномасштабной военной агрессии России против Украины кремлевская пропаганда все еще остается доступной в Эстонии. В Таллинне открыто работают компании, предлагающие услуги по подключению к телеканалам РФ, которые находятся под санкциями ЕС за разжигание ненависти, вражды и пропаганду войны, ранее сообщал Rus.Postimees.