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Госканцелярия: полная блокировка российской пропаганды в Эстонии невозможна

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Женщина в кинотеатре смотрит телевизионную трансляцию ежегодного послания Путина, Санкт-Петербург, 29 февраля 2024 года.
Женщина в кинотеатре смотрит телевизионную трансляцию ежегодного послания Путина, Санкт-Петербург, 29 февраля 2024 года. Фото: Reuters / Scanpix

В Государственной канцелярии признали, что Эстония не может полностью защитить население от влияния кремлевской пропаганды. Но государство помогает потребителям информации отличать пропаганду и дезинформацию от достоверного контента.

​Спустя тридцать четыре месяца после начала полномасштабной военной агрессии России против Украины кремлевская пропаганда все еще остается доступной в Эстонии. В Таллинне открыто работают компании, предлагающие услуги по подключению к телеканалам РФ, которые находятся под санкциями ЕС за разжигание ненависти, вражды и пропаганду войны, ранее сообщал Rus.Postimees.

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