Обзор В каких профессиях мужчины получают больше женщин?

По словам аналитика Департамента статистики Кадри Рооталу, данные за последний квартал 2024 года показывают, что в большинстве профессий в Эстонии зарплаты мужчин выше, чем у женщин. Анализ охватывал 314 профессиональных групп, в каждой из которых было занято не менее 20 мужчин и женщин.