Обзор В каких профессиях мужчины получают больше женщин?

По данным Департамента статистики, в Эстонии мужчины зарабатывают больше женщин примерно в 80% профессий. Наибольшее различие в зарплатах между женщинами и мужчинами наблюдается среди людей среднего возраста и тех, кто приближается к нему.
По словам аналитика Департамента статистики Кадри Рооталу, данные за последний квартал 2024 года показывают, что в большинстве профессий в Эстонии зарплаты мужчин выше, чем у женщин. Анализ охватывал 314 профессиональных групп, в каждой из которых было занято не менее 20 мужчин и женщин.