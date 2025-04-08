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Обзор В каких профессиях мужчины получают больше женщин?

Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

По данным Департамента статистики, в Эстонии мужчины зарабатывают больше женщин примерно в 80% профессий. Наибольшее различие в зарплатах между женщинами и мужчинами наблюдается среди людей среднего возраста и тех, кто приближается к нему.

По словам аналитика Департамента статистики Кадри Рооталу, данные за последний квартал 2024 года показывают, что в большинстве профессий в Эстонии зарплаты мужчин выше, чем у женщин. Анализ охватывал 314 профессиональных групп, в каждой из которых было занято не менее 20 мужчин и женщин.

«Зарплата мужчин была выше в 261 случае, что составляет 83% профессий», - отмечает Рооталу.

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