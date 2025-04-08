В правительстве Эстонии обсуждают причины использования противопехотных мин на границе с Россией

Формулировки причин, которые позволят Эстонии заминировать границу с Россией, проходят стадию согласования на уровне правительства. Об этом 8 апреля рассказали Rus.Postimees в МИД. Ранее эксперты раскритиковали инициативу выхода стран Балтии из Оттавской конвенции о запрете этих боеприпасов. В Минобороны утверждают, что мины будут использованы только в военное время.