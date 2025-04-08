Вт, 8.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

В правительстве Эстонии обсуждают причины использования противопехотных мин на границе с Россией

Знак минной опасности недалеко от границы Украины с Беларусью, Житомирская область, Украина, 20 сентября 2023 года.
Знак минной опасности недалеко от границы Украины с Беларусью, Житомирская область, Украина, 20 сентября 2023 года. Фото: Reuters / Scanpix

Формулировки причин, которые позволят Эстонии заминировать границу с Россией, проходят стадию согласования на уровне правительства. Об этом 8 апреля рассказали Rus.Postimees в МИД. Ранее эксперты раскритиковали инициативу выхода стран Балтии из Оттавской конвенции о запрете этих боеприпасов. В Минобороны утверждают, что мины будут использованы только в военное время.

Российские СМИ без указания источника информации утверждают, что «в Эстонии подготовлен законопроект о выходе из конвенции по запрету противопехотных мин».

Ранее глава комиссии Рийгикогу по обороне Калев Стойческу заявлял Rus.Postimees, что это небыстрый вопрос и решать его будут не чиновники исполнительной власти, а депутаты национального парламента, то есть власть законодательная.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх