«Я опоздал – работодатель оштрафовал»: Трудовая инспекция комментирует, законно ли это

Представим ситуацию. Вы опоздали на работу на 15 минут и тут же были уведомлены о том, что за это из вашей зарплаты будет высчитан штраф. Мол, в договоре об этом есть такой пункт, поэтому все законно. Но так ли это? В каких случаях допустимо удержание заработной платы или требование договорной неустойки? На своей странице в Facebook на эти вопросы отвечает Трудовая инспекция.