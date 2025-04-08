«Я опоздал – работодатель оштрафовал»: Трудовая инспекция комментирует, законно ли это

Представим ситуацию. Вы опоздали на работу на 15 минут и тут же были уведомлены о том, что за это из вашей зарплаты будет высчитан штраф. Мол, в договоре об этом есть такой пункт, поэтому все законно. Но так ли это? В каких случаях допустимо удержание заработной платы или требование договорной неустойки? На своей странице в Facebook на эти вопросы отвечает Трудовая инспекция.
Закон допускает включение договорной неустойки (штрафа) в трудовой договор только в следующих случаях: нарушение обязанности по сохранению коммерческой тайны (ст. 22 ЗТД); нарушение ограничения конкуренции (ст. 26 ЗТД); отказ приступить к работе или самовольный уход с работы (если это делается с целью прекращения трудовых отношений) (ст. 77 ЗТД); нарушение требований охраны труда (ст. 141 Закона об охране труда и гигиене труда).
«Если стороны заключили соглашение о неустойке в вышеперечисленных случаях , работодатель не обязан доказывать размер причиненного ущерба и может потребовать неустойку в случае нарушения оговоренных условий. Закон также не устанавливает конкретный размер неустойки, но он должен быть разумным с учетом характера трудовых отношений. Если сумма кажется несоразмерной, работник вправе требовать ее уменьшения», - рассказывает Трудовая инспекция.
Во всех других случаях договоренность о штрафах в трудовом договоре является недействительной.
Нельзя применять договорную неустойку за опоздание или отсутствие на работе один-два дня без уважительной причины, поскольку в таких ситуациях нельзя предполагать, что работник желает прекратить трудовые отношения.
В подобных случаях работодатель может сделать предупреждение, указав, что в случае повторного нарушения может быть рассмотрен вопрос о расторжении трудового договора.
«Работодатель не имеет права удерживать из зарплаты работника каких-либо сумм без письменного согласия работника, помимо авансовых платежей. Если какую-то сумму все же удержали, работник может обратиться в Комиссию по пассмотрению трудовых споров или в суд, где уже будет оцениваться обоснованность требований», - напоминает Трудовая инспекция.