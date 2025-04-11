Гражданин РФ работал над созданием программного обеспечения для эстонских больниц, параллельно подрывая сплоченность эстонского общества как неонацист, рассказали Rus.Postimees в КаПо. Таллиннский работодатель этого человека утверждает, что у россиянина не было доступа к персональным данным жителей Эстонии. Эксперт по русским неонацистам говорит, что вычислить кремлевских агентов в этой мутной среде непросто.
Сотрудники правоохранительных органов Эстонии выдворили из страны еще одного ультранационалиста с паспортом гражданина РФ. После выдворения россиянина Константина Горлова, который не скрывал своих симпатий к неонацистам настоящего времени, стало известно, что по тому же маршруту и с тем же эскортом Эстонию покинул уроженец Пскова Максим Широков.
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